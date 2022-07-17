Глава найбільшої оборонної компанії США закликала владу дати перелік необхідної Україні зброї [ Редагувати ]
Глава найбільшої оборонної компанії США Northrop Grumman Кеті Уорден закликала американську владу дати сигнал про необхідне для України озброєння. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.
За словами глави Northrop Grumman, наявних запасів може не вистачити, тож треба скоригувати виробництво під необхідну зброю.
Я б не сказала, що я чула, що у нас закінчуються запаси зброї, але якщо ви спрогнозуєте, що ми захочемо підтримувати зобов'язання на цьому рівні ще кілька років - це точно не те, з урахуванням чого накопичувалися арсенали.
Директорка оборонної компанії заявила, що через проблеми з логістикою та пошуками компонентів терміни виконання замовлень з виробництва зброї зросли у два-три рази. У компанії можуть піти роки на закупівлю деталей та збирання озброєння. Деякі компанії намагаються вгадати, яку саме зброю потрібно виробляти.
Компанія Northrop Grumman отримує 80% прибутку від замовлень з Пентагону, у тому числі від постачання винищувачів-бомбардувальників F-35.
Вона виробляє бронетранспортер Bushmaster та розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk. Українська влада України закликала США постачати більше боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також засобів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що Київ веде переговори з США щодо поставок далекобійних ракет для HIMARS.
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