Глава найбільшої оборонної компанії США Northrop Grumman Кеті Уорден закликала американську владу дати сигнал про необхідне для України озброєння. Про це вона заявила в інтерв'ю Financial Times.

За словами глави Northrop Grumman, наявних запасів може не вистачити, тож треба скоригувати виробництво під необхідну зброю.

Я б не сказала, що я чула, що у нас закінчуються запаси зброї, але якщо ви спрогнозуєте, що ми захочемо підтримувати зобов'язання на цьому рівні ще кілька років - це точно не те, з урахуванням чого накопичувалися арсенали.

Директорка оборонної компанії заявила, що через проблеми з логістикою та пошуками компонентів терміни виконання замовлень з виробництва зброї зросли у два-три рази. У компанії можуть піти роки на закупівлю деталей та збирання озброєння. Деякі компанії намагаються вгадати, яку саме зброю потрібно виробляти.

Компанія Northrop Grumman отримує 80% прибутку від замовлень з Пентагону, у тому числі від постачання винищувачів-бомбардувальників F-35.

Вона виробляє бронетранспортер Bushmaster та розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk. Українська влада України закликала США постачати більше боєприпасів для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що Київ веде переговори з США щодо поставок далекобійних ракет для HIMARS.