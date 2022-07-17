Молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу: Україна вперше здобула золото [ Редагувати ]
Українки Ангеліна хміль і Тетяна Лазаренко виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Про це повідомляє Європейська конфедерація волейболу.
Наші спортсменки впевнено вийшли з групи, перемігши Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У матчах плей-офф українки здолали швейцарок, іспанок і естонок.
У фіналі українським волейболісткам протистояли латвійки Даніела Константинова і Льова Ебере. Хміль і Лазаренко обіграли суперниць у двох сетах - 21:13, 21:17.
Таким чином Україна вперше завоювала золоті медалі чемпіонату Європи з волейболу у віковій категорії U-20.
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