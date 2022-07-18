Сьогодні восьмі роковини катастрофи малазійського боїнга MH-17, який російські бойовики збили над українським Донбасом. Випущена з російського Зенітно-ракетного комплексу "Бук" ракета за мить обірвала життя 298 людей. Пасажири були громадянами десяти держав.

За вісім років розслідування зібрано сотні томів доказів, проведено десятки судових засідань. Усе щоб встановити винних. Коли ж буде вирок суду і чи будуть покарані вбивці? Про це розповість Ольга Жидецька.

Вісім років тому ці кадри приголомшили світ. 17 липня 2014 року. Сепаратисти з так званої ДНР порпаються у рештках збитого ними ж пасажирського літака малайзійських авіаліній. Перехоплені СБУ перемови бойовиків свідчать - боїнг збили...

Гражданский за***шили, б***

Пасажирський борт сепаратисти переплутали з українським військовим літаком. Ватажок донецьких терористів Ігор Стрєлков-Гіркін у соцмережах похизувався: поцілили в українського транспортника.

У районі Тореза щойно збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою "Прогрес". Попереджали ж - не літати в нашому небі.

Нещасливим рейсом MH-17 з Куала-Лумпур до Амстердаму летіло 298 людей. Загинули усі. Українська влада одразу назвала це терактом та припустила - влучити в лайнера, що летів на висоті 10 тисяч метрів, могла ракета, випущена росіянами з установки "Бук". Саме такий зенітно-ракетний комплекс напередодні бачили в районі, де сталася трагедія. Міжнародна спільнота поклала відповідальність за скоєне на росію та посилила санкції.

Філіп Геммонд, міністр закордонних справ Великої Британії 2014-2016 р.:

Росія має, якщо не безпосередній контроль, то принаймні вплив на сепаратистів. Надає їм зброю, військову допомогу, а тому відповідальна за їхні дії.

Натомість росія заходилася продукувати альтернативні версії - про українські винищувачі, що нібито мали намір збити борт путіна, про постріл з української території. Та навіть геть екзотичні - про постановку зі спеціально знищеним повним трупів літаком...

Зрештою, жодне з цих припущень не підтвердилося. Міжнародна слідча група у Нідерландах з уламків зібрала каркас знищеного боїнга і за пошкодженнями з'ясувала - лайнер справді збили з російського "Буку".

Тьїббе Яустра, голова нідерландської Ради розслідувань у справах безпеки:

Факти переконливі й ґрунтовні. Ми точно знаємо як рухався літак, і що спричинило катастрофу. Частини фюзеляжу, знайдені на місці падіння, доводять - його пробили високочастотні об'єкти з лівого боку кабіни пілотів.

Ще кілька років знадобилося, щоби встановити, що "Бук" прибув з 53-тої бригади ППО, яка базується в Курську. А офіційне коло звинувачуваних звузилося до чотирьох осіб.

Це росіяни - Олег Пулатов - підполковник запасу російських повітряно-десантних військ. За даними слідства, він відповідав за доправлення "Бука" до місця призначення. Разом з українцем, який став на бік ворога, Леонідом Харченком. Полковник запасу ФСБ Ігор Гіркін, на прізвисько Стрєлков, попросив "Бука" в росії, а старший офіцер російського ГРУ Сергій Дубинський відповідав за транспортування комплексу територією Донбасу.

Фред Вестербеке, прокурор:

Сьогодні ми видамо міжнародні ордери на арешт чотирьом особам, яким висунуті обвинувачення. Їх також оголосять у міжнародний розшук.

У березні 2020 року Окружний суд Гааги розпочав слухання. Підозрюваних судили заочно. За час розгляду справи судді ознайомилися з тисячами доказів, вислухали свідчення сотень людей. І от нарешті нідерландська прокуратура зачитала обвинувальний висновок та попросила всім підсудним довічне ув'язнення.

Тейс Бергер, прокурор, Нідерланди, грудень 2021:

Збиття MH-17 комплексом "Бук" - це руйнівне насильство. Підозрювані заздалегідь спланували цей акт насильства й організували його в тісній співпраці.

Вирок у резонансній справі суд має винести наприкінці цього року. Та чи опиняться винуватці у тюрмі? Усі підозрювані переховуються у росії чи на окупованих територіях, і сподіватися, що їх видадуть, допоки путінський режим при владі, навряд чи варто. Москва свою причетність до катастрофи MH-17 категорично заперечує, звинувачує суд в упередженості й не співпрацює зі слідством. Та родичі жертв авіатрощі кажуть - справедливий вирок усе розставить по місцях, і нарешті вони зможуть дізнатися правду, хто так жорстоко забрав у них рідних.