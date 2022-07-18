Окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська: місто під контролем ЗСУ [ Редагувати ]
російські окупанти заявили про нібито захоплення Сіверська (Донецької області). Дана інформація не відповідає дійсності.
Про це пише "Вільне радіо".
Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Сіверськ нібито перейшов під оперативний контроль так званих "союзних сил", а бої ведуться на околицях.
Як заявив начальник місцевої військової адміністрації Олексій Воробйов, місто як і раніше під контролем Збройних сил України.
"Це все брехня. Я тільки звідти - їздив розвозити хліб. Все під контролем Збройних сил України. Сіверськ - це Україна", - зазначив він.
Ситуація в Сіверській громаді станом на сьогодні залишається напруженою, окупанти обстріляли сусіднє село Серебрянка.
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