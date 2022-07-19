Киянин створює справжні шедеври на стінах у підʼїзді: художній талант почав реалізовувати під час війни [ Редагувати ]
Творчість - на стіні у під'їзді! Справжні шедеври на стінах створює киянин Геннадій Гончаренко. Колишній правоохоронець тепер працює на будівництві. А от свій художній талант почав реалізовувати під час війни. Патріотичні роботи митця, якому для творчості не потрібне паперове полотно, бачив Михайло Манилюк.
Він бере у руки пензель, щедро мокає в акрилову фарбу та виводить контур. І вже за кілька днів на цій стіні з'являться півонії!
Геннадій Гончаренко, художник:
Оце буде великий піон, це нерозкритих три і тут буде завершальний другий і фон. Сусідки попросили зобрази нашу українську розу - піони.
На стіні у коридорі між квартирами Геннадій Гончаренко малює вже сьому картину. Тут і досі стоїть крісло, на якому він разом із дружиною ночував під час обстрілів Києва. Власне, дружина й підштовхнула митця до настінної творчості!
-Вона говорить: а чого тобі не почати малювати тут. Нехай воно буде і давай з тобою придумаємо таке, що присвячено нам, нашій Україні.
Геннадій працює начальником служби охорони праці у будівельній компанії. Раніше жодного відношення до мистецтва не мав! А тому спочатку здивувався пропозиції від дружини.
Геннадій Гончаренко, художник:
В мене даже елементарної художньої школи немає. Я почав оті картини малювати по номерах - це квіти, це якісь города.
Ось цю велетенську роботу він створював понад 50 днів. На папері ескізів не робив - усе малював із думок. Нам пояснює: гуси - то ворожі літаки. Янгол - це хмара, яка 25-го лютого з'явилася в небі над Києвом.
-Коли к нам летіли гуси, вони летіли через Україну, через наше життя квітуче, через наші поля, через те, що в нас вкрали весну, вони прилетіли сюди і принесли нам горе.
Знайшлося місце не малюнку й диву інженерної думки - літаку "Мрія", який російські загарбники знищили на Гостомельському аеродромі.
-Ви вірите, що "Мрію" все ж таки відновлять? - Обов'язково. Вже навіть є пропозиції. Це буде зроблено, але їй потрібно перейти через війну і назустріч нам.
А це портрет Анни Зайцевої - дружини нині полоненого бійця полку "Азов". Жінка з немовлям два місяці ховалася від ворожих обстрілів на меткомбінаті "Азовсталь"!
Геннадій Гончаренко, художник:
І закохався в цю жінку, і страждання в нас разом з нею із сім'єю було. Зачепила майже всіх тоді, вона молода, це чотирьохрічна дитина, яка туди потрапила в бомбосховище.
Чотирилапий сапер Патрон теж прикрашає коридор на шістнадцятому поверсі. Зірковий пес може з'явитися й у сусідньому під'їзді, каже Геннадій. Вже є термінове замовлення!
-Приходив один батько з дитиною і у дитини просто починається істерика. Вона говорить - намалюйте мені хотя би маленького. Це з першого парадного. Я даже не знаю, це надо в них поселитися просто, дня три-чотири.
У коридорі ще достатньо місця для нових малюнків. Одну з наступних робіт Геннадій має намір присвятити нашим захисникам.
-Тут немає наших захисників, як чоловіків. У мене є така задумка, щоб нашого захисника в динаміці передової з жінками вже реально з перемогою. Зразки для цього вже є.
Цей коридор між квартирами у Київській багатоповерхівці поволі перетворюється на імпровізовану виставкову залу, де кожна робота - символ війни та символ майбутньої перемоги України.
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Колишній правоохоронець - тепер працює на будівництві, а реалізувати свій художній талант взявся під час війни. Патріотичні роботи митця, якому для творчості не потрібне паперове полотно, бачив Михайло Манилюк.