Зарядитися - просто у полі! Наші захисники відчувають шалену потребу у "переносній" електроенергії, адже вони постійно на позиціях - у полях чи лісах. Вихід знайшли київські волонтери - вони розробляють спеціальні військові повербанки.

Скільки гаджетів здатні зарядити такі портативні пристрої? Євген Бригар побував на виробництві.

Віталій готується вирушати у черговий рейс - на передову. Їде, щоб віддати військовим цінний вантаж.

-Солнечные павербанки. Сегодня прошли уже все тестировки и уже отправляются пацанам на фронт помогать воевать. Очень надеюсь, что с помощью этих вещей им будет немножко проще бить тех, кто на нас наступает.

Від бійців, які вже отримали такі подарунки, надходять лише схвальні відгуки - каже Віталій.

-Наш підрозділ виконує завдання в дуже гарчих точках. Тому пристрій такий нам дуже-дуже потрібний. Він безшумний, він допомагає нам зі зв'язком.

А все - завдяки внутрішньому начинню. По суті, це компактна, але потужна зарядна станція. Відновити енергію гаджетів від неї можуть до 20-ти військових одночасно!

Віталій, волонтер:

У нас внутри две солнечные панели по 50 Вт. У нас внутри встроенный аккумулятор на 760 Вт. 6 зарядок для мобильных телефонов, один автомобильный прикуриватель. И инвертор на 300 Вт. У этой вещи есть возможность заряжаться от сети 220.

Заряджати можна не лише телефони, а й рації, дрони, тепловізори. Енергії павербанку достатньо навіть для живлення супутникових систем!

Віталій, волонтер:

Даже работает нормально со стралинком. У ребят, насколько я понимаю, уже 15 день эта штука подключена к старлинку и он тянет 15 дней в основном режиме старлинк.

А сам павербанк можна підзаряджати навіть від знищеної рашистської техніки!

Віталій, волонтер:

То есть, есть у них где-то подбитый вражеский танк. Они взяли сорвали с него аккумулятор, поставили рядом. Вот эти клещи подсоединили к системе и у них еще есть, условно говоря, электричества на неделю.

За словами Віталія, це вже 8-ма модифікація пристрою. Важить він лише 15 кілограмів. А корпус - пристосовано до роботи в екстремальних умовах.

Після того, як корпус проходить такий краш-тест, волонтери вкладають усередину найголовнішу частину:

-Вот это 760 Вт аккумулятор. Один из самых новых и мощных, который можно использовать в этих системах.

Далі - робота з мікросхемами та комунікаціями. І - фінальні випробовування.

-Дальше у нас проходит процес зарядки от сети 220. Сейчас вот это устройство подключено к сети 220. Потом мы его разряжаем, выставляем на солнце. Он заряжается на солнце и отправляем ребятам уже на фронт.

Євген Бригар, кореспондент:

Прибори, які приходять військовим на передову, використовувати за призначенням можна вже з перших секунд. Наприклад, беремо телефон, підключаємо... Все, зарядка пішла.

Сонячна погода - ідеальна для роботи станції, каже Віталій. Але навіть хмари в небі не завадять отримати електроенергію.

Віталій, волонтер:

Даже если она 1-2 телефона в день заряжает, а в пасмурную погоду оно так и будет. Это иногда очень большой выход, когда у ребят вообще нет возможности связаться, поэтому даже вариант 1-2 телефона, это тот момент, когда они понимают, что связь все-таки есть.

Попит на зарядні станції - шалений, каже волонтер. На передову Віталій та його команда вже доправили понад півтисячі павер-банків. І заявки від військових продовжують надходити щодня.

Віталій, волонтер:

Не проблема делать эти вещи, проблема найти комплектующие. В данный момент мы уже все выгребли и в Украине, и в ближайшем зарубеже. Как только сюда приезжает паннель, аккумуляторы... Потому что все, кроме этого корпуса ввозится из-за гарницы.

Втім Віталій упевнений - вдасться подолати будь-які перешкоди. Заради нашої спільної перемоги!