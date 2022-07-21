Оксана з Маріуполя потребує негайної допомоги. Їй необхідно зробити трансплантацію нирок. Проте квартира, від продажу якої сім'я планувала отримати гроші на операцію, знищена окупантами.

У 2018 році у мене виявили захворювання нирок (гломерулонефрит (тип - фокальний сегментарний Гломерулосклероз) - якщо пояснити просто - частина клітин нирок не виконують свої функції). Я проходила лікування під контролем лікаря з Інституту нефрології у м. Києві, проте призначена терапія не допомагала і стан погіршувався.

У кінці 2020 року Оксана поїхала на обстеження до Німеччини, адже ніхто з лікарів не міг точно сказати що з нею відбувається та чому стан погіршується.

У Німеччині я пройшла повне обстеження і мені встановили діагноз – Аутоімунне захворювання - васкуліт (тип мікроскопічний паліангііт ) – це рідке захворювання, яке було причиною руйнування моїх нирок. Якщо коротко – моя імунна система "вбивала" мої нирки.

У Німеччині була спроба врятувати нирки та зупинити їх руйнування – призначено лікування. Усі дослідження, перельоти в карантин, проживання 2 тижні в Мюнхені, обстеження, препарати, крапельниці, приймання у професора та перекладач оплачувались самостійно.

На жаль, лікування не дало результатів і у березні 2021 року в мене відмовили обидві нирки. Для продовження життя мені призначено – діаліз (процедура очищення крові через спеціальний апарат) 3 рази на тиждень по 4 години. Отже, вже понад рік моє життя залежить від апарату.

Єдиний шанс повернути Оксані нормальне життя – це трансплантація.

Після відмови нирок її треба зробити протягом 2-3 років.

В Україні я чекаю у черзі на трупну трансплантацію вже рік і за цей час – жодного дзвінка. Єдиний варіант, щоб зробити якомога скорішу трансплантацію – це Туреччина (за законами Туреччини донором може бути і далекі родичи і близькі друзі).

Вартість обстежень, операції, реабілітації, ліків, витрат на дорогу приблизно становить 52 000 $.

Моя сім’я розраховувала на гроші з продажу квартири у Маріуполі, проте, через війну уся наша нерухомість була знищена.

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