Українські діти талановиті й це визнають у всьому світі. Так найпрестижніший Лондонський університет з футбольного бізнесу виділив для маленьких біженців з України спеціальний грант. Малечі організували футбольну секцію і заняття там проводять цілком безкоштовно. Така ініціатива відкриває перед нашими дітьми неабиякі перспективи. Світлана Чернецька розкаже більше.

Лівою рукою, взяв третій м'яч, привів до тої фішки...

Валентин Грегуль - у минулому зірка українського футболу. Виступав у єврокубках, грав за молодіжну збірну. Професійну кар'єру йому довелося закінчити через травму. Тоді вирішив переїхати до Лондона. Але футбол не полишив. Тут взявся тренувати аматорську команду українців. А два місяці тому із лондонською "Нивою" навіть здобув місцевий кубок у напівпрофесійній футбольній лізі, обійшовши спортсменів з Ессексу.

Валентин Грегуль, тренер у Лондоні:

Я люблю цю справу, я вже 10 років треную нашу цю "Ниву" і ніхто мені за це гроші не платить.

Тож саме до Валентина звернулися з університету футбольного бізнесу, коли отримали грант на заняття для українських біженців.

Андріан Селівестру, студент університету з футбольного бізнесу:

Валентин очень знаменитый, авторитетный в украинской диаспоре здесь в Лондоне. Все, что дышит футболом, это все Валентин. Когда я думал, хороший проект, есть деньги, как достучаться до украинцев, я подошел к Валентину. Все строилось вокруг Валентина, он помог все, мне повезло, что есть такая персона украинская и в футболе, они очень хорошо здесь играют, их команда очень успешная.

Крім дорослої команди, тренер тепер розпочав заняття і з дітьми.

Якби не було, в нас зараз біди на Україні і я згодився тренувати дітей, нема проблем ніяких взагалі.

Це все стало можливим завдяки проєкту уродженця Молдови та студента університету Андріана. Саме він підготував ідею спортивної та ментальної допомоги українцям. І виступив з нею перед комісією з підприємництва.

Андріан Селівестру, студент університету з футбольного бізнесу:

Это университетский энтерпренер компетишн. Дает возможность студентам, которые хотят открыть бизнес в футболе, в разных направлениях. Максимум дают пять тысяч и дают 10 минут на презентацию. Я, поскольку гражданин Молдовы, а мы любим разговоривать очень много, 45 минут я разговаривал, никто не прерывал, вон они просто сидели и слушали.

Експертів настільки вразила презентація, що замість обіцяних п'яти тисяч фунтів, виділили аж 12. Це дозволило профінансувати проєкт на рік уперед.

Нік Вілде, декан університету з футбольного бізнесу:

Особисто для мене - це важливий проєкт, бо я родом із Шеффілда, тож маю сильний зв'язок із Донецьком, бо це наше місто-побратим. Тож я ріс, знаючи про цей зв'язок і хотів допомогти, бо хто не хоче допомогти в такій ситуації? Ми знали, що багато людей втікають з країни й подумали, що їм потрібно буде чимось займатися. А футбол - добрий для душі, він гуртує людей, дає шанс зробити нові знайомства, забути свої проблеми.

Тож тепер на полі - хлопці та дівчата від 8 і до 24 років. Більшість - приїхали сюди в перші тижні війни. Приміром, Назар вже був у Лондоні, коли окупанти обстріляли його рідний Чортків.

Назар Тодось, біженець з України:

Казали то, що затряслась хата від чогось, бо чотири ракети, перша ракета впала за годину, а друга ракета впала за дві години, а там вже впали три ракети в Києві.

В Україні Назар не займався футболом. А в Лондоні - закохався у гру.

Назар Тодось, біженець з України:

Я побачив, як хлопці грають дуже круто в футбол і я хочу навчитися грати теж.

На тренуваннях не розрізняють, як давно українці переїхали до країни. Тренуються всі разом.

Андріан Селівестру, студент університету з футбольного бізнесу:

Просто дать возможность детям, чтобы они пришли сюда - познакомились между собой, потому что они приезжают и не знают друг о друге. И поиграли в футбол. Чтобы хоть на час не думали о войне. Но Валентин говорит - смотри, способные дети, можно развивать этот проект, я сказал - я не против.

І місцеві команди вже зацікавилися майбутніми футболістами.

Нік Вілде, декан університету з футбольного бізнесу:

Ми усвідомлюємо, що Україна сильна у футболі й Англія грала проти України у минулому кубку світу, ми дуже поважаємо український футбол. І ми знаємо, що представники клубу "Вест Гем" вже приходили сюди на поле і вже дивилися на дітей, на їхні здібності.

Двох підлітків помітили та запросили на тренування в академію "Чарлтон Атлетік" - це клуб першої ліги в Англії.

Денис Доготар:

Це велика можливість показати себе, показати мої сили, як я граю.

Влад Яремків:

Для мене - це означає хороша перспектива, ще більше тренуватись, щоб попасти туда, щоб грати за них.

Зараз організатори заняті разом із батьками юних футболістів. Активно шукають спонсорів, щоби продовжити життя проєкту. А в ідеалі - розширити його до масштабів спортивного центру.

Бо ж серед українців, які втекли від війни, і юні гімнасти, і плавці, і борці. І знайдеться чимало охочих відвідувати подібні тренування з інших видів спорту.