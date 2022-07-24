Лондонський університет організував футбольну секцію для біженців з України [ Редагувати ]
Українські діти талановиті й це визнають у всьому світі. Так найпрестижніший Лондонський університет з футбольного бізнесу виділив для маленьких біженців з України спеціальний грант. Малечі організували футбольну секцію і заняття там проводять цілком безкоштовно. Така ініціатива відкриває перед нашими дітьми неабиякі перспективи. Світлана Чернецька розкаже більше.
Лівою рукою, взяв третій м'яч, привів до тої фішки...
Валентин Грегуль - у минулому зірка українського футболу. Виступав у єврокубках, грав за молодіжну збірну. Професійну кар'єру йому довелося закінчити через травму. Тоді вирішив переїхати до Лондона. Але футбол не полишив. Тут взявся тренувати аматорську команду українців. А два місяці тому із лондонською "Нивою" навіть здобув місцевий кубок у напівпрофесійній футбольній лізі, обійшовши спортсменів з Ессексу.
Валентин Грегуль, тренер у Лондоні:
Я люблю цю справу, я вже 10 років треную нашу цю "Ниву" і ніхто мені за це гроші не платить.
Тож саме до Валентина звернулися з університету футбольного бізнесу, коли отримали грант на заняття для українських біженців.
Андріан Селівестру, студент університету з футбольного бізнесу:
Валентин очень знаменитый, авторитетный в украинской диаспоре здесь в Лондоне. Все, что дышит футболом, это все Валентин. Когда я думал, хороший проект, есть деньги, как достучаться до украинцев, я подошел к Валентину. Все строилось вокруг Валентина, он помог все, мне повезло, что есть такая персона украинская и в футболе, они очень хорошо здесь играют, их команда очень успешная.
Крім дорослої команди, тренер тепер розпочав заняття і з дітьми.
Якби не було, в нас зараз біди на Україні і я згодився тренувати дітей, нема проблем ніяких взагалі.
Це все стало можливим завдяки проєкту уродженця Молдови та студента університету Андріана. Саме він підготував ідею спортивної та ментальної допомоги українцям. І виступив з нею перед комісією з підприємництва.
Андріан Селівестру, студент університету з футбольного бізнесу:
Это университетский энтерпренер компетишн. Дает возможность студентам, которые хотят открыть бизнес в футболе, в разных направлениях. Максимум дают пять тысяч и дают 10 минут на презентацию. Я, поскольку гражданин Молдовы, а мы любим разговоривать очень много, 45 минут я разговаривал, никто не прерывал, вон они просто сидели и слушали.
Експертів настільки вразила презентація, що замість обіцяних п'яти тисяч фунтів, виділили аж 12. Це дозволило профінансувати проєкт на рік уперед.
Нік Вілде, декан університету з футбольного бізнесу:
Особисто для мене - це важливий проєкт, бо я родом із Шеффілда, тож маю сильний зв'язок із Донецьком, бо це наше місто-побратим. Тож я ріс, знаючи про цей зв'язок і хотів допомогти, бо хто не хоче допомогти в такій ситуації? Ми знали, що багато людей втікають з країни й подумали, що їм потрібно буде чимось займатися. А футбол - добрий для душі, він гуртує людей, дає шанс зробити нові знайомства, забути свої проблеми.
Тож тепер на полі - хлопці та дівчата від 8 і до 24 років. Більшість - приїхали сюди в перші тижні війни. Приміром, Назар вже був у Лондоні, коли окупанти обстріляли його рідний Чортків.
Назар Тодось, біженець з України:
Казали то, що затряслась хата від чогось, бо чотири ракети, перша ракета впала за годину, а друга ракета впала за дві години, а там вже впали три ракети в Києві.
В Україні Назар не займався футболом. А в Лондоні - закохався у гру.
Назар Тодось, біженець з України:
Я побачив, як хлопці грають дуже круто в футбол і я хочу навчитися грати теж.
На тренуваннях не розрізняють, як давно українці переїхали до країни. Тренуються всі разом.
Андріан Селівестру, студент університету з футбольного бізнесу:
Просто дать возможность детям, чтобы они пришли сюда - познакомились между собой, потому что они приезжают и не знают друг о друге. И поиграли в футбол. Чтобы хоть на час не думали о войне. Но Валентин говорит - смотри, способные дети, можно развивать этот проект, я сказал - я не против.
І місцеві команди вже зацікавилися майбутніми футболістами.
Нік Вілде, декан університету з футбольного бізнесу:
Ми усвідомлюємо, що Україна сильна у футболі й Англія грала проти України у минулому кубку світу, ми дуже поважаємо український футбол. І ми знаємо, що представники клубу "Вест Гем" вже приходили сюди на поле і вже дивилися на дітей, на їхні здібності.
Двох підлітків помітили та запросили на тренування в академію "Чарлтон Атлетік" - це клуб першої ліги в Англії.
Денис Доготар:
Це велика можливість показати себе, показати мої сили, як я граю.
Влад Яремків:
Для мене - це означає хороша перспектива, ще більше тренуватись, щоб попасти туда, щоб грати за них.
Зараз організатори заняті разом із батьками юних футболістів. Активно шукають спонсорів, щоби продовжити життя проєкту. А в ідеалі - розширити його до масштабів спортивного центру.
Бо ж серед українців, які втекли від війни, і юні гімнасти, і плавці, і борці. І знайдеться чимало охочих відвідувати подібні тренування з інших видів спорту.
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