Що тільки не виготовляють на замовлення силовиків та бійців

Сила в єдності. Один з Італії, інший з Харкова, ще один з Мукачева. Так троє чоловіків вирішили виборювати перемогу у тилу, об'єдналися і тепер майструють для військових різні приладдя. Що тільки не виготовляють на замовлення силовиків та бійців. Мар'яна Мартин все бачила.

Питання розмінування, займалися ковалі наші, які сконтачилися з підрозділами по розмінуванню і розробили гарні засоби для розкриття розтяжок.

Такі розбірні металеві кішки Ігор із Закарпаття майструє вже майже три місяці. Чоловік за фахом інженер, тому створити потрібне креслення для нього не проблема. З металу лазером викроїв запчастини, зібрав і випробував.

Ігор, інженер:

Вот вона має змогу зачепитися за міну. Боєць відкопує частину міни, чіпляє саму міну, відходить на безпечну відстань в укриття і здьоргує саму міну.

На замовлення волонтерів, які співпрацюють із військовими, почав виготовляти й так званих ялинок. Принцип дії схожий. Він допомагає військовим виявити ворожі закладки. Потреба таких виробів виявилася чималою. Ігорю довелося знайти приміщення для роботи. Один з ангарів на Закарпатті надав Джованні. Італієць, який переселився в Україну ще 30 років тому.

Джованні, громадянин Італії:

Я знаю Ігорь, он работал у меня как инженер и спрошу мне надо место, иди сюда у меня мало работи, сейчас война … Я помогал корректировка как инженер, дизайн, корректировка, когда нужна надо помогать.

Поки Ігор працює над кішками, у сусідньому приміщенні Олександр з Харкова порається з бронежилетами.

Олександр, переселенець з Харкова:

Робиться вальцювання, потім робиться обрезинкування, протикульове, оснастка і робиться декілька шарів матеріалу для того, щоб тримало кулю. Ми використовуємо балістичну сталь сертифіковану, з Польщі, ми зараз робимо балістичний пакет четвертого класу.

Цього чоловіка війна залишила без даху над головою. Дружину з чотирма дітьми відправив за кордон. Сам же оселився на Закарпатті. Зміг налагодити доставку металу з Польщі та виробництво якісних бронежилетів тут, на Закарпатті. У його броні, ходять військові у різних точках України.

Смотри, сегодня тестировали твою плиту с росстояния 15-30 и 50 м. Попаданий выдержала она 1,2,4,5, …8…10 прямых попаданий, но нету ни единого пробития.

Олександр, переселенець з Харкова:

Найкраща нагорода - це відгуки від наших хлопців. Я думаю кожна людина, яка любить свою країну, має поступати також. Робити максимально все, щоб зробити нашу перемогу.

Разом чоловіки спроєктували ще багато важливих для військових речей. Зокрема й ось такий штатив для зброї.

Кілька днів тому намалювати та створили навіть піч. Нині випробовують і її.

Це несучі боковинки, це фасад, це передній, це задній, ну шо.. - ідемо пробувати, ідем, зможуть хлопці комфортно з дров щось розігріти собі?

Вже днями ця піч поїде на фронт. Чоловіки щиро вірять, що своєю працею зможуть допомогти захисникам України бодай трохи пришвидшити перемогу України.