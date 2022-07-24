Троє чоловіків майструють для військових різне приладдя на Закарпатті [ Редагувати ]
Сила в єдності. Один з Італії, інший з Харкова, ще один з Мукачева. Так троє чоловіків вирішили виборювати перемогу у тилу, об'єдналися і тепер майструють для військових різні приладдя. Що тільки не виготовляють на замовлення силовиків та бійців. Мар'яна Мартин все бачила.
Питання розмінування, займалися ковалі наші, які сконтачилися з підрозділами по розмінуванню і розробили гарні засоби для розкриття розтяжок.
Такі розбірні металеві кішки Ігор із Закарпаття майструє вже майже три місяці. Чоловік за фахом інженер, тому створити потрібне креслення для нього не проблема. З металу лазером викроїв запчастини, зібрав і випробував.
Ігор, інженер:
Вот вона має змогу зачепитися за міну. Боєць відкопує частину міни, чіпляє саму міну, відходить на безпечну відстань в укриття і здьоргує саму міну.
На замовлення волонтерів, які співпрацюють із військовими, почав виготовляти й так званих ялинок. Принцип дії схожий. Він допомагає військовим виявити ворожі закладки. Потреба таких виробів виявилася чималою. Ігорю довелося знайти приміщення для роботи. Один з ангарів на Закарпатті надав Джованні. Італієць, який переселився в Україну ще 30 років тому.
Джованні, громадянин Італії:
Я знаю Ігорь, он работал у меня как инженер и спрошу мне надо место, иди сюда у меня мало работи, сейчас война … Я помогал корректировка как инженер, дизайн, корректировка, когда нужна надо помогать.
Поки Ігор працює над кішками, у сусідньому приміщенні Олександр з Харкова порається з бронежилетами.
Олександр, переселенець з Харкова:
Робиться вальцювання, потім робиться обрезинкування, протикульове, оснастка і робиться декілька шарів матеріалу для того, щоб тримало кулю. Ми використовуємо балістичну сталь сертифіковану, з Польщі, ми зараз робимо балістичний пакет четвертого класу.
Цього чоловіка війна залишила без даху над головою. Дружину з чотирма дітьми відправив за кордон. Сам же оселився на Закарпатті. Зміг налагодити доставку металу з Польщі та виробництво якісних бронежилетів тут, на Закарпатті. У його броні, ходять військові у різних точках України.
Смотри, сегодня тестировали твою плиту с росстояния 15-30 и 50 м. Попаданий выдержала она 1,2,4,5, …8…10 прямых попаданий, но нету ни единого пробития.
Олександр, переселенець з Харкова:
Найкраща нагорода - це відгуки від наших хлопців. Я думаю кожна людина, яка любить свою країну, має поступати також. Робити максимально все, щоб зробити нашу перемогу.
Разом чоловіки спроєктували ще багато важливих для військових речей. Зокрема й ось такий штатив для зброї.
Кілька днів тому намалювати та створили навіть піч. Нині випробовують і її.
Це несучі боковинки, це фасад, це передній, це задній, ну шо.. - ідемо пробувати, ідем, зможуть хлопці комфортно з дров щось розігріти собі?
Вже днями ця піч поїде на фронт. Чоловіки щиро вірять, що своєю працею зможуть допомогти захисникам України бодай трохи пришвидшити перемогу України.
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