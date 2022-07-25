Колишній президент Федерації боксу Києва Кирило Шевченко публічно підтримує та просуває діяльність росіянина з рф Халіда Мусаєва, який очолює Одеську федерацію боксу та оголошений у розшук Національною поліцією.

15 червня деякі ЗМІ поширили новину про те, що Кирило Шевченко ставить за приклад боксерській спільноті України діяльність Халіда Мусаєва, який "показав свій патріотизм", допоміг Одеській області боротися з мародерами та сприяв евакуації сімей боксерів до Молдови.

Водночас за день до цього, 14 червня, на сайті Національної поліції України з'явилося повідомлення про оголошення Мусаєва в розшук – за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України та за створення злочинної організації.

За даними слідства, уродженець росії Халід Мусаєв, 1966 року народження, створив злочинну організацію з міжрегіональними зв'язками, що "діяла" на території Одеси й області. Члени організації виконували вбивства на замовлення, здійснювали розбійні напади, займалися вимаганням, викраденням людей і збутом наркотиків. Ще фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів. Поліцейські також з'ясували, що Мусаєв співпрацював із російськими окупантами та вчиняв дії, спрямовані на зміну кордонів території України.

Важливо зазначити, що піаракціями спортсмена-зрадника активно займається мер Києва та колишній боксер Віталій Кличко. Його іменний сайт є першоджерелом багатьох новин, де вихваляють колаборанта Халіда Мусаєва, а також його друга – ставленика російського криміналітету Кирила Шевченка.

Нагадаємо, це не перше повідомлення про наявність у Шевченка зв'язків із представниками країни-агресора. Як повідомляло Hromadske.ua, у 2020 році Шевченко офіційно запросив до України двох громадян рф начебто для працевлаштування тренерами в очолюваній ним тоді Київській федерації боксу - Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова. Як дізналися журналісти, жоден із них не був пов'язаний із боксом чи тренерською діяльністю. Чичаєв, імовірно, був співробітником спеціального загону СОБРу "Терек", який пов'язують із близьким до Рамзана Кадирова силовиком Абузейдою Вісмурадовим. Валід Айдаміров був заступником начальника частини кримінальної міліції при МВС Чечні. Чичаєв та Айдаміров були затримані та видворені з території України.