Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про те, що угода щодо експорту зерна, підписана Україною, Туреччиною, ООН та росією, має запрацювати вже цього тижня. Про це він сказав під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

Ми очікуємо, що запрацюємо в найближчі дні. Очікуємо створення координаційного центру в Стамбулі цього тижня, готуємо все, що залежить від нас, щоб ми були готові до старту цього тижня.

Кубраков заявив, Україна в рамках зернової угоди розмінування буде відбуватися "виключно в тому коридорі, який нам необхідний для експорту зерна".