Окрім газу кремль шантажує світ українським зерном! Не зважаючи на підписані домовленості, росія - і далі грає в голодні ігри зі світом. Бо і досі існує питання: чи дотримається москва підписаної угоди? Україна - робить усе, щоб відновити експорт нашого врожаю.

Перші відправки мають розпочатися вже цього тижня. Вивозити українську агропродукцію планують з трьох портів. Перед цим розмінують маршрут. Звідки підуть перші судна, які є ризики та чому путіну вигідно, щоб світ голодував? Яна Танчак розповість.

Після майже двох місяців переговорів - є надія, що українське зерно таки попливе Чорним морем. Експорт розпочнеться з порту Чорноморськ, далі - з портів Одеса та Південний. Контролювати їх і територіальні води будуть винятково військово-морські сили України. Це було принципове питання під час підписання угоди у Стамбулі. Але частину акваторії Чорного моря нам доведеться розмінувати.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Після такої кількості мін, які були зроблені, ми будемо максимально обережно все це робити, максимально обережно всі каравани будуть супроводужватися нашими рятувальними суднами і вони будуть першими іти з суднами мінінфраструктури, але маємо сказати, що це точно не простий процес.

До того, як підуть комерційні суда, український технічних флот пройде розмінованим шляхом, щоб перевірити. Перше відправлення зерна планують уже цього тижня. Протягом наступних двох: експортувати мають з усіх терміналів трьох морських портів. А днями в Туреччині запрацює координаційний штаб.

Юрій Васьков, заступник міністра інфраструктури України:

Діяльність координаційного центру, вона заключається в нагляді та координації функціонування так званого гуманітарного коридору. Вона не розповсюджується на територіальні води україни. Інший процес - це підготовка наших служб та наших портів - це теж відбувається - вже декілька днів, портові термінали готуються, адміністрації портів відповідні служби та сумініжні підприємства.

Зараз у зерносховищах країни зерна на 10 мільярдів доларів. І нам дуже важливо його продати. Бо новий врожай ніде зберігати. Та й фермери мають планувати наступну посівну кампанію, а на це - потрібні гроші. Розблокування портів і новий курс долара вже почали підвищувати ціну на український врожай.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства:

Ціна пішла вверх і по ріпаку, який зараз збирається, на 20-30 процентів, на кукурудзу - 10-20 процентів буквально за декілька днів. Пшениця навіть при тому, що її багато збирається і величезна пропозиція і ціна зроуміло, що ще не така, як хочуть фермери і я як міністр, але вона вже збільшилась на 10 процентів.

Україна виконувати стамбульські домовленості - готова. Та чи готова росія? Країна, яка ударила своїми ракетами - менш ніж за добу після угоди - по Одеському торговому порту, де зберігалося зерно на продаж.

Володимир Зеленський, президент України:

Це говорить тільки про одне, що росія, про щоб вона не говорила, щоб вона не обіцяла, вона буде знаходити шляхи як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво - чи ні, але у неї є кілька векторів, як вона завжди діє - це говорить про те, що Україна не може бути країною, де заморожений конфлікт.

І такий вчинок росії - це пряма зневага до гарантів домовленостей - ООН та особисто президента Туреччини - Ердогана.

Антоніу Гуттереш, генеральний секретар ООН:

Всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна і супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи і полегшення страждань мільйонів нужденних людей по всьому світу. Повне виконання Російською Федерацією, Україною і Туреччиною є обов'язковим.

Після звільнення острова Зміїний і відкриття гирла Бистре до Дунаю Україні вдалося налогодити експорт цим маршрутом. За два тижні пройшли близько сімдесяти суден. Але цього - замало. Та й коштує це дорого. Потрібен шлях Чорним морем. І зараз - все залежить від росії, яка продовжує грати в голодні ігри:

Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичноі освіти:

Як ми бачимо, відсутні масові бомбові удари. Відсутні масові обстріли, а це такий конкретний прильот. Конкретний удар для того, щоб показати, що кремль і путін вважають, цю домовленість і цю дію просто проміжковою, малозначимою.

До повномаштабного вторгнення росії, Україна годувала 400 мільйонів людей у світі. Найбільше розблокування експорту зараз чекають у Північній Африці. За підрахунками Організації Oxfam, Save the Children - кожні 48 секунд одна людина помирає від голоду в Ефіопії, Кенії та Сомалі. А ціни на базові продукти там злетіли наполовину. Але ви думаєте, путін буде перейматися долею бідних африканських народів? Звісно, ні.

Олександр Солонтай, директор програм практичної політики Інституту політичної освіти:

Путіну байдуже Африка. Основна мета - власне спровокувати потік біженців. Потік переселенців, мігрантів з африканських країн у розвинуті країни світу. Вони переключать порядок денний, а тоді вже, збивши Україну з топового пріоритету порядку денного на низи, тоді вже домогтися відповідного виділення значно меших ресурсів, меншої підтримки - тобто це такий стратегічний удар з метою посилити агресію в Україні.

Поки Україна готується нагодувати світ, росія цинічно краде наше зерно. Ось такі відео з тимчасово окупованих територій ми бачимо ледь не щотижня. Врожай везуть або в Крим, або у федерацію. Є інформація, що далі воно зерно в Сирію - в таку собі сіру зону. Звідти вже важко відстежувати його подальший шлях. І окрім масового грабунку, росія - нищить наш врожай. Аби провокувати світовий голодомор.