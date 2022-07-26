Старт "зелених коридорів" та підтримка аграріїв: інтервʼю з міністром аграрної політики Миколою Сольським [ Редагувати ]
Українське зерно повертається на міжнародні ринки. Вже цього тижня має запрацювати "зелений коридор" на експорт збіжжя. Перші кораблі з агропродукцією поїдуть з "Чорноморська". Далі з "Одеси" та "Південного". Це офіційні плани, озвучені в мінінфраструктури. У портах вже формують каравани із зерном. Та розміновують морський шлях, яким вони йтимуть. Також за два дні у Стамбулі запрацює спільний координаціний штаб.
І більше про старт "зелених коридорів" та обсяги зерна, готового до експорту. А також про державну підтримку аграріїв. Анна Каменєва поспілкувалась з Миколою Сольським, міністром аграрної політики та продовольства. Інтерв'ю - далі.
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