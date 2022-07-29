У той час як росіяни залишили без житла мільйони українців, такі будиночки можуть стати порятунком

Друга домівка для тих, хто втратив своє житло. На Волині майструють шелтери. Це такий собі міні-будиночок, зроблений під ключ. У ньому є все необхідне для життя - меблі, техніка, навіть столові дрібнички. І головне - все це безкоштовно.

Як виглядає така домівка та хто її може отримати - розкаже Сніжана Сидорук.

Пані Тетяна порається на кухні-вітальні у невеличкому модульному будиночку. Тепер для її родини - це новий дім.

Тут у нас спальня. Тут ми спимо з чоловіком і з малою дитинкою. А тут бабушка спить с малєнькой. Тут і кухня у нас єсть. Ну а там же дальше ванна йде. Ванна, туалет. Оце отакий у нас домік.

Новий дім усього лише на шістнадцять квадратних метрів. Але жінка дякує і за такий прихисток.

В тесноте, да не в обиде.

Сім'я Бутко вже майже два місяці на Волині. Сюди переїхали із села Бахмутське, бо далі там лишатися - небезпечно.

Тетяна Бутко, переселенка з Донецької обл.:

Начались обстріли сильні вже біля хати почті. Дітки маленькі: одному - чотири роки, аще один больний в мене ребьонок, 11 лет інвалід, мальчик. В погреби сиділи четыре дня і днем и ночью.

До Луцька родину доправили волонтери. Грошей, аби винаймати житло, сім'я не мала. Їм запропонували оселитися в ось такому шелтері. Він повністю укомплектований: і технікою, і меблями.

І машинка стіральна, і постірать, і покупаться. Для людей, які остались без нічого, мне кажется - це очень харашо.

Такі будиночки майструють неподалік Луцька. Виготовляти шелтери взявся один з благодійних фондів.

Будиночок зводять з нуля. Спочатку зварюють металевий каркас. Далі його утеплюють, всередині обшивають деревом та повністю умебльовують. Інженери - кажуть, продумали кожну дрібничку.

Такий дім розрахований на сім'ю з п'яти людей. Житло - повністю автономне і мобільне.

Данило Захаров, інженер-будівельник:

Для того, чтобы поставить будинок - треба просто шесть фундаментных блоков - по краям четыре и два посередине - підведення комунікацій, каналізацій і водопостачання і електромережа щоб була. Все.

Окремо роблять ще й інклюзивні будинки. Вхід обладнують пандусами, санвузол - спеціальними поручнями, навіть меблі підлаштовують для людей на візках.

У той час як росіяни залишили без житла мільйони українців, такі будиночки можуть стати порятунком, переконаний ініціатор створення шелтеру. Людям, яким немає де жити, ці будинки фонд надає безкоштовно. Інвесторів шукають переважно за кордоном. Наразі в проєкту головний пріоритет на сім'ях, де є люди з інвалідністю.

Олександр Князєв, співзасновник благодійного фонду:

Мы не бедные украинцы і є гроші, але всіх заморозила війна, поєтому люди в межах Україні тяжко с финансированием, а за кордоном в нас є багаті партнери - вони відкликаються. Плюс ми подали на ООН цю програму.

Щоб отримати такий дім, людям треба зняти відео свого розтрощеного житла та заповнити анкету. Далі - формується черга. Наразі вільних шелтерів фактично немає, але їх швидко зводять, кажуть у фонді. Два таких будиночки днями вже відправили в Бучу, ще два - теж на розбомблену Київщину. Доставляють теж безкоштовно.