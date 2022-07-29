Є вже перші реалізовані рекомендації Єврокомісії щодо статуту кандидата в ЄС.

Угода про асоціацію з Євросоюзом виконана на 64%. Є вже і перші реалізовані рекомендації Єврокомісії щодо статуту кандидата в ЄС.

Йдеться про призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина - в розмові з нашою Анною Каменєвою.

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