Отже. Визнати росію державою спонсором тероризму. Зараз про це багато говорять у політикумі Сполучених Штатів. Зокрема, у Конгресі. І цей крок був би дієвим інструментом, який би стримав агресорку.

Як ще нам готові допомогти американці? І чому саме цей час - унікальний шанс для України отримати максимальну підтримку? Про все це розпитав самих конгресменів наш спеціальний кореспондент у Штатах Дмитро Анопченко.

Тут, у кулуарах Конгресу, розмов про Україну останнім часом навіть більше, ніж у Білому домі та Держдепі. Все тому, що американська адміністрація повідомляє про рішення, які вже ухвалені. Ну а в Конгресі, що називається, у "коридорах влади", - пропонують багато нових варіантів дій. І чим ближче до виборів, тим більше законопроєктів, тим більше українських прапорів біля кабінетів. Але головне питання - чим конкретно Конгрес може допомогти?

І тут є кілька цілком конкретних напрямків. Перший - зброя.

Так, її (тих же гаубиць М-777, які ви зараз бачите у бойових умовах) вітчизняне Міноборони обговорює із Пентагоном. Так, рішення про виділення чергового траншу затверджує особисто американський президент. Але гроші на військову допомогу Україні адміністрація Байдена щоразу просить якраз у Конгресу. І саме від нього залежить - наскільки розщедритися.

… американська допомога продовжить надходити. В пресі - відверто кажучи - стали менше про Україну писати. Але законодавці все розуміють.

Авторитетний республіканець - Білл Кассіді - один з найактивніших сенаторів, який постійно тисне на "цифрових гігантів", щоб блокувати російську пропаганду в соцмережах. Він вимагає від ООН почати масштабне розслідування фактів викрадення українських дітей з окупованих територій. А ще - саме Кассіді на всіх зустрічах наполягає - треба прискорити постачання зброї в Україну.

Білл Кассіді, сенатор-республіканець:

Системи протиповітряної оборони, захист неба… У адміністрації Байдена зараз є і гроші, і наша згода, щоб активно постачати їх. Це те, що має зараз вирішити Білий дім! Конгрес дав всі інструменти, щоб це зробити!

Річард Блюменталь, сенатор-демократ:

Україні потрібні системи ППО! Щоб діти знову могли піти до школи, щоб люди могли повернутися до роботи. А ще потрібна артилерія - щоб виграти цю війну. І Україна може виграти її! Тут немає питань! Але США мають допомогти, щоб здобути цю перемогу, яка потрібна і для нашої національної безпеки. Бо путін піде далі, якщо його зараз не зупинити.

Сенатор Блюменталь каже так не тому, що це правильно. Він - реаліст. І максимально детально знає про ситуацію. Бо кілька тижнів тому разом із колегою, республіканцем Ліндсі Гремом був у Києві. І саме ці двоє політиків - а працюють вони "в парі", бо тоді ініціативи стають двопартійними, - вважають, що другий напрямок, де Конгрес може бути максимально дієвим - збільшення тиску на росію. І це вже не тільки пошук активів, санкції чи посилення рестрикцій. З цим чудово розбирається і Мінфін США. У Конгресу - інше завдання.

Ось що ми маємо зробити для України. Я добиватимусь, щоб США таки визнали росію державою-спонсором тероризму.

Саме Ліндсі Грем ще кілька місяців тому був першим, хто вніс таку резолюцію до Сенату. З його "подачі" документ затвердили. І тому саме сенатор найкраще знає, якими будуть наслідки, коли рішення стане фінальним.

Ліндсі Грем, сенатор-республіканець:

Що це означатиме? Якщо ви продовжуєте бізнес із росією, до вас також будуть застосовані так звані "вторинні санкції"- відповідно до американських законів. Російського "суверенного імунітету" у судових справах більше не буде - і люди зможуть звертатися до американської правоохоронної системи й шукати справедливості - щодо росії. Статус "спонсора тероризму" переведе росію у "лігу" таких держав-вигнанців як Ірак, Сирія та Північна Корея. І це дуже серйозно.

Тут з'являється і третій напрямок, де підтримка Конгресу може бути максимально потужною. Допомога у проведенні міжнародних судових процесів, масштабних розслідувань… Може здатися, що це не на часі - мовляв, тут би "день простояти, та ніч протриматися". Але на Капітолійському пагорбі переконані: це треба починати готувати вже зараз.

Роб Портман, співголова групи підтримки України у Сенаті США:

Я підготував сенатську резолюцію, яка визначає те, що росіяни роблять в Україні, як геноцид. Чому? Бо якщо ви подивитеся на саме значення терміну "геноцид" - там все збігається. Атаки на цивільне населення - це свідомий терор. Українці - неймовірні, їхня стійкість, їхня відвага… І це боротьба не просто за свою націю - але і за вільний світ.

Будемо щирими. Для частини американського політикуму - як от для сенаторів Портмана чи Грема, - підтримка України - це особисте. Хтось із законодавців - і це теж відчувається - просто підхопив "тренд", підтримуючи нас із вами. Але за цієї ситуації мотиви - не головне. Головне, що підтримка - Є!

Парламентські вибори у Сполучених штатах вже восени й найближчі місяці - унікальний час, - коли конгресмени роблять, кажуть, пропонують саме те, що хочуть від них почути виборці. І тому саме конгрес зараз буде центром ухвалення рішень - і щодо росії, і щодо України, і щодо постачання зброї. І тут - в кулуарах - ми зустрінемо ще багато конгресменів, які захочуть поговорити про Україну. Тому - гарантую - з конгресу буде ще дуже багато новин.