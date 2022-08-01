Ні - російським туристам! До країн, що вже зупинили видачу шенгенських віз громадянам РФ, незабаром має долучитися Фінляндія. Її жителі обурені тим, що росіяни вільно приїздять на відпочинок та шопінг до ЄС у той час, як кремль продовжує вбивати українців. Та чи всі розділяють таку думку? І хто може замінити гостей з країни-агресора у Європі? Розповість Ольга Жидецька.

На автовокзал Лаппеенранта прибуває черговий автобус з росіянами. Від середини липня, коли Москва зняла всі пандемічні обмеження на подорожі, рейсів суттєво побільшало. Адже відтоді як країни ЄС закрили авіасполучення з РФ, наземний шлях через Фінляндію залишився чи не єдиним вікном до Європи. Звідси туристи можуть летіти далі, або ж насолоджуватися місцевою красою та шопінгом. Закупи тут настільки популярні серед росіян, що навіть цінники для них виставляють російською.

Фінляндія - єдина з сусідок Росії- членів ЄС досі видає громадянам РФ туристичні візи. І це обурює тамтешніх депутатів. Питання вже винесли на обговорення до МЗС та парламенту.

Юкка Копра, депутат парламенту Фінляндії:

Громадян України вбивають - мирних жителів, жінок і дітей. При цьому громадяни росії вільно відпочивають у ЄС. Я вважаю цю ситуацію нестерпною.

І у такої думки є чимало прихильників - російську агресію проти України пересічні фіни засуджують.

Кірсі Ільїн, жителька Фінляндії:

Неправильно, що росіяни можуть вільно їздити до Фінляндії. Це підриває основу санкцій. Гадаю, що мають бути якісь обмеження.

З іншого боку місцевий бізнес, що орієнтується на росіян і тільки-но зітхнув з полегшенням після зняття протикоронавірусних обмежень, від такої ініціативи не в захваті.

Мохамад Дарвич, гендиректор гіпермаркету:

Гадаю, що це найабсурдніша з можливих ідей. Що вони виграють, ізолювавши звичаних російських громадян, що не мають жодного відношення до політичних рішень керівництва росії? Вони створюють перепони для простих росіян і велетенські проблеми для місцевих жителів і бізнесу тут.

Після початку повномасштабної війни росії в Україні перед моральною дилемою, чи прийнятно й далі заробляти на гостях з країни-агресора, опинилося чимало європейських держав. Зокрема Чорногорія, для якої росіяни приносили пʼяту частину доходу туристичної галузі.

Даниця Казанегра-Грегович, менеджерка турагенції:

Логічно, що ти маєш обрати сторону - українську, раз ми є частиною НАТО і сподіваємося колись долучитися до ЄС. Але з іншого - ми тут любимо росіян. І залежимо від них. Залежимо, більше, ніж любимо.

Тим часом відкривати туристичні візи росіянам уже припинили Болгарія, Чехія, Польща, Румунія, Іспанія, Греція, Бельгія, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Литва та Латвія. А Таллін ініціює таку заборону на рівні ЄС. Разом з тим, не чекаючи вказівок від влади, чимало власників бізнесу від самого початку російського вторгнення в Україну відкрито демонструють росіянам - їм тут більше не раді. Ось такі повідомлення зʼявилися в деяких готелях та ресторанах.

1. "Росіян не обслуговуємо!"

2. "Відвідувачів з російським паспортом не вітають у нашому ресторані. Розуміємо, "нормальні" росіяни не несуть відповідальності за злочинні рішення влади, але настав час зробити хоч щось."

3. " Через війну в Україні російських та білоруських громадян не обслуговуємо! "

Та, як то кажуть, святе місце порожнім не буває. Експерти туристичної галузі відзначають - попри всі невтішні прогнози через війну в Україні загалом охочих відвідати Європу не поменшало. Адже замість грошовитих росіян цього літа до Європи масово поїхали американці. Цьому сприяють зняття обмежень на подорожі після пандемії та вигідний обмінний курс між доларом та євро.