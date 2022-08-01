У Макарові кожен другий будинок зруйнований, або пошкоджений

Будинок - за три дні! Гроші, на який збирали... американські підлітки. В зруйнованому Макарові людям, в яких окупанти знищили хати, безкоштовно звели модульні оселі. Бачив їх Юрій Куций. Його матеріал - далі.

У Макарові кожен другий будинок зруйнований або пошкоджений, 600 сімей потребують нові будинки. Пані Олена, її батько та син до повномасштабного вторгнення рашистів мешкали разом. Та їхнє життя знищив російський Град, який поцілив в стіну будинку.

Олена Шевчук, жителька Макарова:

Тут дід ходить, хата горить, кажу діду йдем, а він мені так спокійно говорить я нікуди не піду, я лишуся, а де ти будеш - ось там у літній кухні от і все, нікуди я не піду. Діду ми уходим і він нам каже ну ідіть.

Олена з сином виїхали, і це врятувало їм життя. Жінка показує, як російські нелюди прицільно били по льоху, де ховався пенсіонер.

Ні батька, ні будинку, ні городу. Після деокупації Макарова, Олена з неповнолітнім сином залишилася просто на вулиці.

Олена Шевчук, жителька Макарова:

Оце мені лишили кацапи, щоб їм там ікалося і перевертало їх всіх сволочєй.

Але про біду жінки почули за океаном. Благодійний фонд In Ukraine with love зголосився допомогти разом з українським соціальним стартапом. На ділянці біля зруйнованого будинку за три дні зведуть модульне житло. Гроші на нього збирали американські підлітки. І навіть самі приїхали допомогти.

Будинок пані Галини теж окупанти не пошкодували.

Галина Кириленко, жителька Макарова:

Сьомого числа коли поцілило получається наш сусід він теж виїзжав і коли виїхав за Житомир він перезвонив і фото надіслав шо так.

Оселя, де мешкало подружжя з трьома дітьми, стала руїною. Будинок - не відновити.

Галина Кириленко, жителька Макарова:

Чесно кажучи, було на душі дуже важко, потому шо коли вспоминаєш, коли вложуєш сюди якось… росли, мріяли і коли сказали що його нема, то на душі був такий розпач. Але ми хвалили Бога, що ми звідси виїхали.

І для цієї родини теж є дім від американських волонтерів. Підлітки віддають ключі.

Але як юним американцям вдалося зібрати гроші на будинки?

Лендон, юний волонтер:

Я став ходити по сусідах і просив дати кошти для допомоги українцям, що постраждали, потім поставив стіл в гастрономі і став там показувати людям фотографії з України. Багато людей були раді допомогти і вони хотіли підставити своє плече українському народу.

Лендон говорить, що внески були різні.

Лендон і Джейден, юні волонтери:

Звичними пожертвами були 10 - 20 доларів, але були і по дві тисячі. Я особисто зібрав 23 тисячі доларів, але вся наша група з чотирьох хлопців зібрало більше 50 тисяч.

За ці кошти планують скласти ще два модульні будинки. І засновниця фонду Світлана Міллер стверджує, у такого благодійництва є меседж до всіх американців.

Світлана Міллер, засновниця благодійного фонду In Ukraine with love:

Ми хочемо показати в Америці людям, що навіть в 13 років, в нас є хлопець якому 13 років, і він сам назбирав достатньо коштів на один дім для української сім'ї, тобто не треба бути міліонером, кожен може зробити зараз щось для України.

Власний внесок зробив і відомий український бізнес, який навколо соціального стартапу об'єднала Марія Шиян.

Марія Шиян, засновниця соціального стартапу: