Величезні черги до відділень держаних банків в середмісті Івано-Франківська. До установ - не підступитися. Люди збираються ще до відкриття і приходять кілька діб поспіль. А спровокували такий ажіотаж виплати від міжнародних організацій. Перелік претендентів на допомогу розширили, тож люди масово подають заявки. Хто її може отримати? Та чому для цього не обовʼязково йти до банку? Розкажуть мої колеги.

Пані Наталя - у черзі під відділенням банку. Приходить сюди вже котрий день поспіль.

Наталія, переселенка із Кривого Рогу:

Це вже третій день. До чотирьох годин тільки приймають. І два чоловіки лише приймало, потому сирени, перериви… Подати заяву на виплату, на допомогу. Це ту саме, що від ООН? - Так.

Про виплати від міжнародних організацій дізналася випадково від людей на вулиці, розповідає жінка. Вирішила оформити і собі. Адже, в разі схвалення, обіцяють 2 220 гривень впродовж трьох місяців… Для її скромної пенсії - це гарна підтримка. Отримати допомогу сподівається і пані Валентина.

Валентина, жителька Івано-Франківська:

А що тої пенсії. Пенсії не вистачає на життя. Щоб заплатити всі комунальні послуги, все і щоб залишилося на ліки, а так як я діабетик, мені ліки потрібні. Прийшла узнати, а що, як і до чого я ще і сама не знаю.

Шалений ажіотаж біля банків триває вже кілька тижнів. І не лише у Франківську, а по всій Україні. Люди штурмують відділення, щоб їм допомогли оформити заявку на грошові виплати. І цим практично паралізували роботу фінустанов.

Марія, куратор відділень мережі державного банку:

Це вже другий тиждень, це впливає на те, що наші поточні клієнти не можуть вирішити реальні питання по бізнесу, по обслуговуванню там різних рахунків, введення операцій, вони просто бояться заходити до відділень, зрештою їх не пускають у відділення.

Втім, стояти у чергах для оформлення міжнародної допомоги - не обов'язково, заяву можна подати самостійно. На сайті "єДопомога" від Міністерства соцполітики є окремий розділ - допомога від міжнародних організацій. Проте не всі пенсіонери можуть розібратися. Тож ідуть до банків.

Валентина, жителька Івано-Франківська:

В інтернеті можна зробить, просто в мене немає інтернету, тому я прийшла сюди.

У фінустановах не відмовляють, але оформлюють і додаткові послуги.

Марія, куратор відділень мережі державного банку:

Вони говорять нам, що вони самотні, що їм немає кому допомогти, і вони приходять у банк, щоб ми допомагали зареєструватися. Тому ми для цього оформляємо якусь ще додаткову послугу, щоб зареєструвати. Бо працівник не може цілий день просто реєструвати, має щось оформити для цього клієнта. Відповідно клієнт робить картку чи страхівку. Насправді я звертаюся до всіх і прошу молодих людей, дітей, щоб вони допомагали своїм батькам оформляти це віддалено.

Допомагаємо жінці оформити заявку онлайн. Поки вантажиться сторінка е-допомога, пані Віра розповідає про себе. Пенсія в неї всього 2300, щоб вижити -працює на півставки ще в місцевому університеті. Про виплати міжнародних організацій чула і раніше.

Віра, жителька Івано-Франкіська:

Але я не зрозуміла, чи то для біженців, чи то для всіх українців. І я не знала. І потім мені сестра подзвонила, що дають…і каже ти теж оформляй. І на роботі теж сказали.

Кілька місяців тому Міністерство соцполітики підписало угоду про співпрацю із низкою міжнародних організацій - ООН, Червоним Хрестом та іншими - про фінансову допомогу українцям. Заявку може залишити будь-яка людина, кажуть в Мінсоцполітики. Втім, кому допомагати, а кому ні, міжнародні організації вирішують самостійно.

Пані Віра потрапляє в одну із категорій. Тож оформляємо… Насамперед у меню на сайті "єДопомога" обираємо розділ "Допомога від міжнародних організацій".

Також потрібно вказати ідентифікаційний код , паспортні дані, адресу, номер телефону… та IBAN - це міжнародний номер банківського рахунку, який є у реквізитах всіх банківських карток. Для тих, хто не має жодної картки …на сайті можна вказати адресу проживання і кошти надійдуть на поштове відділення пошти. На оформлення заявки - достатньо кількох хвилин.

Тепер пенсіонерці залишилося чекати. Поки Мінсоцполітики схвалить інформацію і передасть міжнародній організації. А вже там будуть вирішувати, чи надавати допомогу. Адже додаткові виплати теж обмежені - їх можуть отримати лише 2 мільйони українців на суму понад 10 мільярдів гривень.