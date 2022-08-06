У захопленому Бердянську пролунав вибух [ Редагувати ]
У суботу, 6 липня, у центрі Бердянська Запорізької області стався вибух. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Вибух прогримів біля захопленого окупантами міського відділу поліції.
У центрі окупованого Бердянська стався вибух біля захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції.
Як повідомляють у "СтратКомі", станом на 6 серпня у складі російських окупаційних військ 18 батальйон-тактичних груп відновленню не підлягають.
У відомстві додають, що станом на 15 липня не підлягаючих відновленню було 16 БТГр.
по темі
Українські військові протягом тижня звільнили два села
У Чорнобаївці і Бериславі Херсонської області ЗСУ знищили два ворожі склади боєприпасів і групу російських окупантів
У вівторок, 2 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом 06.00 02.08.2022 щодо російського вторгнення
За минулу добу, 30 липня, ЗСУ ліквідували 160 російських військових
Окупанти вели штурмові дії на Слов'янському та Бахмутському напрямках, проте зазнали втрат і відійшли