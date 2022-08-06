Судно Navistar під прапором Панами вже прибуло до турецького Стамбулу. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Це перший суховантаж із каравану, який вчора вирушив із України.

У рамках зернової угоди судно Navistar під панамським прапором, яке вчора вийшло з Одеського порту, досягло берегів Стамбула. Сторони від ООН, росії, України та Туреччини здійснять перевірку і за її судно продовжить свій шлях.

Зазначається, що після перевірки судно пройде через протоки Босфор і Дарданелли і попрямує до Англії.

Також найближчими годинами очікується прибуття до Стамбулу суден Roje під прапором Мальти з 13 тисячами тонн кукурудзи та Polarnet під прапором Туреччини з 12 тоннами кукурудзи.