"До Стамбулу прибуло перше судно з українським зерном" - Hurriyet [ Редагувати ]
Судно Navistar під прапором Панами вже прибуло до турецького Стамбулу. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.
Це перший суховантаж із каравану, який вчора вирушив із України.
У рамках зернової угоди судно Navistar під панамським прапором, яке вчора вийшло з Одеського порту, досягло берегів Стамбула. Сторони від ООН, росії, України та Туреччини здійснять перевірку і за її судно продовжить свій шлях.
Зазначається, що після перевірки судно пройде через протоки Босфор і Дарданелли і попрямує до Англії.
Також найближчими годинами очікується прибуття до Стамбулу суден Roje під прапором Мальти з 13 тисячами тонн кукурудзи та Polarnet під прапором Туреччини з 12 тоннами кукурудзи.
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