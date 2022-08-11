На чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який почався у Римі, українські плавчині завоювали золото в артистичному плаванні. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Золотий старт чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі! Впевненою перемогою у технічній групі з сумою балів 92,5106 відкрили континентальну першість наші представниці в артистичному плаванні Марта Федіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна.

Українки поділили подіум зі збірними Італії (90.3772 бали) та Франції (88.0093 бали), які посіли друге та третє місця відповідно.

Це золото стало історичним для України. Адже наші синхроністки вперше вибороли медаль найвищого ґатунку саме у цьому виді програми змагань чемпіонату Європи. Раніше українки брали у цій дисципліні лише срібло - у 2016, 2018, 2021 роках.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту проходить у столиці Італії з 11 по 21 серпня. Також будуть розіграні медалі у плаванні, стрибках у воду та плаванні на відкритій воді.

Нагадаємо, що на першості світу в Будапешті вперше в історії українській збірній з артистичного плавання вдалося здобути одразу дві медалі найвищого ґатунку на одному чемпіонаті світу.