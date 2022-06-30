Українки здобули "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання [ Редагувати ]
Українські спортсменки Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна завоювали "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання серед юніорів. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту України.
У технічному дуеті наші "русалоньки" набрали у підсумку 88.0032 і випередили суперниць з Іспанії та Італії.
Кілька днів тому українки здобули три золоті медалі на двох на світовій першості з водних видів спорту у Будапешті.
У складі команди України Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна стали чемпіонками світу у хайлайті, а Дар'я Мошинська - також у довільній комбінації. 14-річна харків'янка стала наймолодшою медалісткою за всю історію виступів нашої країни на подібних світових першостях.
На юнацькому чемпіонаті Європи в іспанському Аліканте українські синхроністки виступають також у довільному дуеті та соло.
Нагадаємо, що на першості світу в Будапешті вперше в історії українській збірній з артистичного плавання вдалося здобути одразу дві медалі найвищого ґатунку на одному чемпіонаті світу.
по темі
У середу, 29 червня, на Вімблдоні відбувся "український" день. У жіночому одиночному турнірі до другого раунду вийшли три наші спортсменки, і всі вони провели свої матчі у середу
На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Будапешті, збірна України з артистичного плавання виграла другу "золоту" медаль. Отже, українські синхроністки завершують світову першість з сімома нагородами, дві з яких золоті (+5 срібних). Вперше в історії українській збірній з артистичного плавання вдалося здобути одразу два "золота"
Федерація дзюдо України оголосила про рішення не брати участі у всіх турнірах Міжнародної федерації дзюдо (IJF) доки росіянам і білорусам не заборонять брати участь у змаганнях. Про це йдеться у заяві на сайті Федерації через допуск російських борців до турніру Grand Slam в Улан-Баторі (24-26 червня)
Жіноча збірна України уперше за 17 років здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах. Українські шпажистки Влада Харькова, Яна Шемякіна, Юлія Свистіль, Інна Бровко у поєдинку за третє місце перемогли Швейцарію (45:42)
Українка Владислава Харькова здобула "золото" на чемпіонаті Європи з фехтування, який проходив у турецькій Анталії. У фіналі змагань шпажисток 25-річна киянка Владислава Харькова перемогла віцечемпіонку Олімпіади-2016 у Ріо та дворазову чемпіонку світу Росселло Фьямінго з Італії (15:10)