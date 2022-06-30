Українські спортсменки Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна завоювали "золото" на чемпіонаті Європи з артистичного плавання серед юніорів. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту України.

У технічному дуеті наші "русалоньки" набрали у підсумку 88.0032 і випередили суперниць з Іспанії та Італії.

Кілька днів тому українки здобули три золоті медалі на двох на світовій першості з водних видів спорту у Будапешті.

У складі команди України Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна стали чемпіонками світу у хайлайті, а Дар'я Мошинська - також у довільній комбінації. 14-річна харків'янка стала наймолодшою медалісткою за всю історію виступів нашої країни на подібних світових першостях.

На юнацькому чемпіонаті Європи в іспанському Аліканте українські синхроністки виступають також у довільному дуеті та соло.

Нагадаємо, що на першості світу в Будапешті вперше в історії українській збірній з артистичного плавання вдалося здобути одразу дві медалі найвищого ґатунку на одному чемпіонаті світу.