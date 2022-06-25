На чемпіонаті світу з водних видів спорту, який проходить у Будапешті, збірна України з артистичного плавання виграла другу "золоту" медаль. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Золота крапка українських русалоньок у Будапешті! Яскраву перемогу святкувала команда України у заключному виді програми змагань з артистичного плавання на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини. Cрібних медалісток італійок ми випередили на понад 2,5 бала!

Підопічні Світлани Саідової зуміли захистити звання чемпіонок світу у хайлайті - дисципліні, у якій Україні також не було рівних на минулій світовій першості в Кваджу-2019 (1 золота і 5 бронзових медалей).

Золотий виступ у Будапешті продемонстрували Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Олеся Дерев’янченко, Вероніка Гришко, Марта Федіна, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.



Отже, українські синхроністки завершують світову першість з сімома нагородами, дві з яких золоті (+5 срібних). Вперше в історії українській збірній з артистичного плавання вдалося здобути одразу дві медалі найвищого ґатунку на одному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті американська синхроністка Аніта Альварес під час свого виступу з технічною програмою несподівано знепритомніла і почала тонути. Її врятувала тренер спортсменки Андреа Фуентес.