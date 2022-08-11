Рятувальник розпочав благодійний ультрамарафон Київ - Варшава [ Редагувати ]
Київ - Варшава бігом. Рятувальник Володимир Сковородка розпочав благодійний ультрамарафон із самого серця Києва - Михайлівської площі і планує звершити його - у Варшаві, у День Незалежності України. За два тижні Володимир подолає 800 кілометрів. І це буде черговий рекорд України. А от чому змінив форму рятувальника на спортивну, і як мотивує інших - розкаже Анна Каменєва.
Вони рятують життя. Першими прибувають на місця обстрілів і із-під завалів дістають людей. І ризикують собою .
Рятувальник Володимир Сковородка від початку повномасштабного вторгнення росії разом із колегами виїжджав на десятки об'єктів у столиці, куди влучили російські ракети. Гасили пожежі на складі велосипедів, у будинках на Троєщині, Оболоні, Лук'янівці. Допомагали розбирати завали вщент зруйнованих 5-поверхівок у Бородянці. Команда Володимира була і на місці руйнівного ракетного удару у торговий центр.
Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:
Ми поміняли першу групу, ми поміняли вночі і ліквідовували цей прильот. Найважче бачити загиблих людей, цивільних людей, які там працювали, на нічній зміні і, на жаль, загинули.
Попри постійні ризики для життя Володимир переконує: своєю професією - пишається.
Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:
Найкраща робота в світі. Є гордість. Я бачу як мої хлопці, колеги працюють. Є гордість. - А страх? - Страху немає. Адреналін, бажання допомогти завжди вбиває оце все.
І саме бажання допомогти спонукало Володимира змінити форму рятувальника на спортивну. І пробігти ультрамарафон вдячності. А це 800 кілометрів - за 14 днів. Тобто по 60 кілометрів за добу.
Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:
Я виконую важливе завдання - робити все, все для перемоги України, максимально викладатися, щоб скоріше перемогти ворога.
До забігу, каже, спеціально не готувався.
Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:
Просто бігав собі, швидше за маршрутку, коли транспорта не було, бігав з дому на службу, з служби додому. Десь раніше вставав, більший кілометраж покривав, таким чином виникла ідея.
У чоловіка за плечима вже є рекорд України - марафон у повному екіпіруванні пожежника. А ще - три ультрамарафони вдячності.
Ігор Мишко, учасник ультрамарафону вдячності:
Володимир Сковородка - єдиний з усіх учасників за ці 3 роки, який всі 3 дистанції подолав успішно, ці 500 - км за 10 днів.
Руслан Клименко, учасник ультрамарафону вдячності:
Дуже мотивує своїми вчинками. Я неймовірно радий, що він надумав зробити такий дружній жест для наших друзів-поляків.
Бо саме у столиці Польщі - Варшаві - рятувальник планує завершити свій ультрамарафон вдячності. І зробити це планує на День незалежності України. На кордоні до нього доєднаються і польські колеги.
Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:
Це важливо - підкреслити наші братні стосунки з республікою Польща, яка дійсно робить надзвичайно великий внесок для того, щоб посилити нашу обороноздатність.
Останні приготування - і Володимир разом із іншими учасниками ультрамарафону - стартує.
До забігу може долучитися кожен. Пробігти частину дистанції разом із рятувальником. Реально або віртуально. Треба лише зареєструватися на сайті "Ультрамарафон для всіх" і задонатити кошти. Таким чином планують зібрати на сучасне обладнання для ДСНС - 2 млн гривень. І Володимир Сковородка переконаний - усе вдасться.
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