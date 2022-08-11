У чоловіка за плечима вже є рекорд України - марафон у повному екіпіруванні пожежника.

Київ - Варшава бігом. Рятувальник Володимир Сковородка розпочав благодійний ультрамарафон із самого серця Києва - Михайлівської площі і планує звершити його - у Варшаві, у День Незалежності України. За два тижні Володимир подолає 800 кілометрів. І це буде черговий рекорд України. А от чому змінив форму рятувальника на спортивну, і як мотивує інших - розкаже Анна Каменєва.

Вони рятують життя. Першими прибувають на місця обстрілів і із-під завалів дістають людей. І ризикують собою .

Рятувальник Володимир Сковородка від початку повномасштабного вторгнення росії разом із колегами виїжджав на десятки об'єктів у столиці, куди влучили російські ракети. Гасили пожежі на складі велосипедів, у будинках на Троєщині, Оболоні, Лук'янівці. Допомагали розбирати завали вщент зруйнованих 5-поверхівок у Бородянці. Команда Володимира була і на місці руйнівного ракетного удару у торговий центр.

Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:

Ми поміняли першу групу, ми поміняли вночі і ліквідовували цей прильот. Найважче бачити загиблих людей, цивільних людей, які там працювали, на нічній зміні і, на жаль, загинули.

Попри постійні ризики для життя Володимир переконує: своєю професією - пишається.

Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:

Найкраща робота в світі. Є гордість. Я бачу як мої хлопці, колеги працюють. Є гордість. - А страх? - Страху немає. Адреналін, бажання допомогти завжди вбиває оце все.

І саме бажання допомогти спонукало Володимира змінити форму рятувальника на спортивну. І пробігти ультрамарафон вдячності. А це 800 кілометрів - за 14 днів. Тобто по 60 кілометрів за добу.

Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:

Я виконую важливе завдання - робити все, все для перемоги України, максимально викладатися, щоб скоріше перемогти ворога.

До забігу, каже, спеціально не готувався.

Володимир Сковородка, провідний фахівець ГУ ДСНС України у місті Києві:

Просто бігав собі, швидше за маршрутку, коли транспорта не було, бігав з дому на службу, з служби додому. Десь раніше вставав, більший кілометраж покривав, таким чином виникла ідея.

У чоловіка за плечима вже є рекорд України - марафон у повному екіпіруванні пожежника. А ще - три ультрамарафони вдячності.

Ігор Мишко, учасник ультрамарафону вдячності:

Володимир Сковородка - єдиний з усіх учасників за ці 3 роки, який всі 3 дистанції подолав успішно, ці 500 - км за 10 днів.

Руслан Клименко, учасник ультрамарафону вдячності:

Дуже мотивує своїми вчинками. Я неймовірно радий, що він надумав зробити такий дружній жест для наших друзів-поляків.

Бо саме у столиці Польщі - Варшаві - рятувальник планує завершити свій ультрамарафон вдячності. І зробити це планує на День незалежності України. На кордоні до нього доєднаються і польські колеги.

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:

Це важливо - підкреслити наші братні стосунки з республікою Польща, яка дійсно робить надзвичайно великий внесок для того, щоб посилити нашу обороноздатність.

Останні приготування - і Володимир разом із іншими учасниками ультрамарафону - стартує.

До забігу може долучитися кожен. Пробігти частину дистанції разом із рятувальником. Реально або віртуально. Треба лише зареєструватися на сайті "Ультрамарафон для всіх" і задонатити кошти. Таким чином планують зібрати на сучасне обладнання для ДСНС - 2 млн гривень. І Володимир Сковородка переконаний - усе вдасться.