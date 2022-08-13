Стамбульська угода працює. В ООН заявляють про велику зацікавленість світових судновласників в експорті українського зерна. А ще про готовність, як там кажуть, максимально спрощувати процес. Подробицями поділиться наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Організація об'єднаних націй, під егідою якої зараз відбувається експорт українського зерна, звітує про перші підсумки. Головний з яких, ООН, фіксує значне зростання зацікавленості судновласників до цього проекту. Ви, можливо, скажете - ну і що тут такого… Але це дуже чіткий сигнал, що великий бізнес вірить - домовленості не будуть зірвані і цей проект надовго.

Далі, з подієвого. За весь час дії операції з експорту зерна незаконних вантажів не виявлено, все чисто. Тому навіть готові скорочувати час інспекцій суден, які беруть участь в експорті продовольства. Бо зараз все займає від двох до чотирьох годин - наче і небагато, але інспекції з міркувань безпеки не проводяться у нічний час. І тому судно, яке приходить під вечір, стоятиме вже до ранку. Зараз вже більше досвіду - і ООНівські інспектори думають працювати цілодобово, перший такий "нічний" рейс - наступного тижня.

З того цікавого, що сказали пресі. Перше. Теплоходи під прапором США не беруть участі в експорті українського зерна та продовольства. Це зроблено спеціально, аби не загострювати ситуацію. Друге. Співробітники місії ООН мають засоби прямого зв'язку із кожним теплоходом. Тому у разі початку військових дій в районі морського гуманітарного коридору можуть оперативно віддати судну команду зупинитися або розгорнутися, щоб уникнути загрози. Ну і щодо цифр.

Зараз стоїть завдання довести експорт з українських портів до 5 мільйонів тонн на місяць! Причому вважають це цілком досяжним, адже лише за перший тиждень по суті лише відпрацьовуючи всю систему вдалося вивезти 370 тис. тонн продовольства.

Тобто що стосується Об'єднаних націй - там є і впевненість й ентузіазм. А от в американських коридорах влади і досі зберігаються певні сумніви - чи не зірве Москва домовленості… Але альтернативи немає - і Росії просто на всіх рівнях дають зрозуміти, що ціна такого кроку буде надто великою. Світу треба вирішувати викликану війною продовольчу кризу.