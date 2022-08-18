Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія умисно обстрілює спальні квартали Харкова, аби перетворити місто на Алеппо 2016-го року, Грозний - 1996-го або ж Варшаву - 1945-го.

Про це повідомляється у його Twitter-акаунті.

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з москвою, - співучасник цього злочину.