Подоляк прокоментував щоденні обстріли Харкова [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія умисно обстрілює спальні квартали Харкова, аби перетворити місто на Алеппо 2016-го року, Грозний - 1996-го або ж Варшаву - 1945-го.
Про це повідомляється у його Twitter-акаунті.
Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з москвою, - співучасник цього злочину.
Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022
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