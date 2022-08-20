Діти війни! Вони все розуміють, все відчувають і переживають у рази сильніше за дорослих. Росія забрала дитинство в мільйонів маленьких українців. Замість солодкого сну - вони тепер прислухаються, замість ігор - облаштовують блокпости. А малюють тепер не бездумні картинки, а перемогу ЗСУ.

Як змінився світогляд української малечі? І на що варто звернути увагу? Дивіться в наступному матеріалі.

Почула історію - намалювала. Ілюстрації семирічної Софії з Миколаєва - немов відображення всього, що коїться зараз в Україні. Крізь призму дитячої фантазії ми бачимо гусей, що збивають ворожий літак. А це пес Патрон. У кожній роботі - перемога на нашому боці. І кожна робота - це цілком реальний вклад у нашу майбутню перемогу.

Софія Черненко, жителька Миколаєва:

Я начала малювати не просто так. Ми знайшли додаток і там всі гроші відправляли на ЗСУ. І там ми почали заробляти і я малювала малюнки, туди відправляли. А потім там чогось не стало відправляться. Потім моя мама почала відправляти в Інстаграм і всі почали так купляти.

Загалом на своїй творчості школярка заробила та передала армії вже тисячу доларів США. Збагнувши, що цей спосіб допомоги армії працює, мама Софії стала друкувати роботи доньки на футболках і листівках. І тепер сім'я планує віддавати гроші на лікування дітей, що постраждали від війни.

Анна Софіна, мама Софії:

І ось від продажів ось цих листівок із Соні малюнками і наліпки вони зробили у співавторстві з художницею вінницькою Ірою Шу. З цього ми вже купили ноутбук передали у нас в Миколаївській області хлопцям на передову і також шкарпетки за їхнім запитом. Ну і продовжуємо збирати гроші.

Робити добрі справи, допомагати - це те, чому більшість батьків навчають дітей змалечку. А тому, коли маленькі зараз пропонують свою допомогу, нехай навіть повноцінно не усвідомлюючи, що таке війна, ці бажання в жодному разі не можна ігнорувати - наголошує психолог Дар'я Селіванова. Адже, малюючи війну чи співаючи про перемогу, діти позбавляються негативних емоцій.

Дар'я Селіванова, психологиня:

Змінилися усі, і діти, і батьки, і стосунки в сім'ї, але треба розуміти, що ступінь цих змін безпосередньо залежить від того, наскільки близько сім'я, родина зіштовхнулася з жахами війни та наскільки їй вдалося адаптуватися до нової реальності.

Добрі справи в умовах війни також вчать дитину самостійності - каже психолог. Соломія з Дніпра сама запропонувала збирати гроші на армію, граючи на флейті на вулиці. Талант школярки вже приніс нашим захисникам 130 тисяч гривень!

Соломія, мешканка Дніпра:

Ми сіли та почали думати чим ми можемо бути корисними в Дніпрі й от я сказала, давайте я буду грати. І мама така реально давай і перший раз - це був Великдень.

Зрізати та продавати довге волосся задля допомоги нашим бійцям - уже стало тенденцією цієї війни. От тільки тут батькам важливо бути особливо уважними. Для кожної дівчини волосся - це її скарб. А тому в жодному разі не треба змушувати до цього дитину - так вона може отримати травму на все життя.

Дар'я Селіванова, психолог:

Треба відрізняти ці ситуації від тих, коли це робиться під тиском батьків, або впливом якогось такого почуття провини, наприклад і це може шкодити дитині.

Грати в шашки з перехожими заради допомоги ЗСУ - ще одна тенденція воєнної сучасності серед маленьких благодійників. І це, певно, ідеальний варіант, зауважує психолог, коли дитина займається тим, що в неї виходить найкраще.

Дар'я Селіванова, психолог:

Діти, вони все відчувають, вони відчувають, що вони не можуть відчувати себе в безпеці та вони хочуть щось робити, щоб покращити ситуацію.

Психолог наголошує - слово "війна" діти розуміють по-своєму, не так, як дорослі. Так само, як і слово "перемога". Для когось - це можливість знову побачити батька, що пішов на фронт. Для когось - шанс повернутися додому. На шляху до цієї мети дітям хочеться зробити щось корисне.

Перевіряють документи чи просять сказати кодове слово. У різних регіонах країни діти зараз облаштовують блокпости. І нехай дорослим це здається дитячою грою, подібні ініціативи обов'язково треба підтримати.

Дар'я Селіванова, психологиня:

Наприклад за допомогою такої гри дитина може подолати свій страх, наприклад, або позбавитися агресії, яку вона відчуває в середині. І це дуже добре, тому що це якийсь спосіб покращити свій емоційний стан для дитини.

В Ірпені дівчата на своєму дитячому блокпосту зупинили мера міста! Посадовцю довелося виконати всі умови маленьких ревізорів. Зокрема, віддати певну суму на допомогу нашим захисникам.