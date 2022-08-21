У Копенгагені на протест вийшли десятки українців. Виступили вони проти проведення регати - однієї з найпопулярнішої у світі, головним спонсором якої є компанія, що не вивела бізнес із росії. На акцію, яку організували представники Асоціації українців Данії, люди повиходили з плакатами та закликом позбутися бізнесу в рф.

Окрім того, учасники мітингу, які вбралися в одежу жовто-блакитних кольорів, закликали світ надалі підтримувати Україну в боротьбі проти загарбницької Росії. Та наголосили: вважають путіна терористом номер один у світі.

Наталія Попович, членкиня спільноти українців у Данії: