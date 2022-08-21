У Копенгагені на протест вийшли десятки українців [ Редагувати ]
У Копенгагені на протест вийшли десятки українців. Виступили вони проти проведення регати - однієї з найпопулярнішої у світі, головним спонсором якої є компанія, що не вивела бізнес із росії. На акцію, яку організували представники Асоціації українців Данії, люди повиходили з плакатами та закликом позбутися бізнесу в рф.
Окрім того, учасники мітингу, які вбралися в одежу жовто-блакитних кольорів, закликали світ надалі підтримувати Україну в боротьбі проти загарбницької Росії. Та наголосили: вважають путіна терористом номер один у світі.
Наталія Попович, членкиня спільноти українців у Данії:
Це величезна міжнародна регата. І ми виступаємо проти того, що Роквелл - велика компанія, яка спонсорує дуже шляхетний вид спорту, а саме: вітрильний, водночас продовжує свій бізнес у росії. Вони мають там фабрики та заводи, створюють нові й нові робочі місця та - відповідно - сплачують величезну кількість податків, із яких, як ми знаємо, фінансується армія, яка вбиває, ґвалтує та перетворює українську землю на руїни.
по темі
Люди вимагали, аби ООН і Червоний Хрест виконали гарантії, які вони давали, коли бійці виходили з "Азовсталі" та відвідали колонію в Оленівці. Проінспектували там умови утримання військовополонених. Зокрема, учасники заходів закликають світ визнати Росію країною-терористкою.
Олена Мендалюк проінспектувала модульні укриття на дорогах Дніпра. Які почали з'являтися там зовсім недавно. Тож чим вони відрізняються від "хенд мейду"? Дивіться далі.
Обстріли там не вщухають ні вдень, ні вночі. І при цьому у населеному пункті, зруйнованому майже вщент, залишаються жити зо три десятки людей. Чому не виїжджають і наражають себе на небезпеку? У місцевих розпитував Сергій Вендін.
Герой нашого наступного сюжету Віктор згадує, колони з російською армією йшли тоді по українській землі наче по своїй. І зовсім не чекали на спротив. Що і зіграло на руку нашим військовим. Доводилося швидко думати, перегруповуватися і діяти: бити точно і прицільно. Оскільки сили противника переважали у вісім разів. Про це далі.
Придбати електроплити, електрочайники, буржуйки, теплі ковдри, запастися дровами та сухим спиртом. Для різних осель - різні поради. Та головне - радять експерти - подбати про безпечну зиму краще уже зараз.
Уникнути тавра держави-спонсора тероризму. Це мета, яку росія переслідує, називаючи вибухи в Криму - терактами. Такі висновки американського інституту дослідження війни. Там зазначають: кремль тепер часто вдаватиметься до подібних звинувачень України.