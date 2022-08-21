На Хрещатику влаштували парад знищеної російської техніки [ Редагувати ]
Парад так званої "другої армії світу". На Хрещатику! Усе, як мріяла Москва, але з апгрейдом Києва. Наша Яна Танчак повернулася з виставки, яка наочно показує - на що Збройні сили України перетворюють імперські амбіції росіян. Дивіться!
Яна Танчак, кореспондентка:
В планах росіян було захопити Київ за три дні і влаштувати військовий парад на Хрещатику. Навіть святкову форму з собою везли. І ось вона - російська військова техніка на головній вулиці столиці. Виглядає, правда, не зовсім святково.
Трофейна, але розбита міць "другої армії світу" простягнулась від Бесарабського ринку до Будинку Профсоюзів. Тут і танки Т90, Т80, Т72 - різних модифікацій, і САУ, і реактивна артилерія, бронетехніка, самохідний зенітний ракетно - гарматний комплекс "Панцир-С1", важка вогнеметна система "Сонцепьок". Залишки ракет від комплексів С-300 та снарядів від РСЗО, з яких росіяни обстрілювали Харків.
Олексій Рєзніков:
Мета цієї виставки - наочно продемонструвати, яку лавину заліза, що несе смерть, зупинили українці. Нагадати усім, що війна триває. Що наші воїни потребують підтримки. Ми повинні тримати єдність і бути готовим бити ворога. Сили оборони України вже довели, що вміють це робити блискуче. Майже 45 тис. російських окупантів тепер будуть ходити на парад тільки під співи кобзона. За 6 місяців вже знищено понад 10 тисяч одиниць важкої російської техніки та озброєння, включно з флагманом чф рф крейсером "москва".
Охочих подивитися на російський металобрухт у неділю вранці чимало.
Треба показать, як ми б'єм етіх орків. Страшно шо творилось ось це. Стільки смертей, стільки всього, стільки нєнависті. Це пережить людям.
Дуже дає бачення, що там коїться на фронті. Зараз ми бачимо, що наші хлопці зробили для країни і це дуже такий сміливий крок.
Це єдиний парад, на який вони заслуговують тут.
Дивлячись на всю цю ворожу техніку, яка принесла стільки горя кожному українцю, люди не стримують сліз.
Ужасно. Ужасно все то, что я вижу, потому что все это направлено было на меня, на мою семью, на детей, на внуков, ужасно - у меня нет слов.
Ми приїхали з Полтавщини і прийшли сюди подивитись, набратися емоцій. Вибачайте - не можу, дуже хвилююче, боляче за Україну, але ми переможемо.
Багато хто прийшов із дітьми.
Треба ж дітям показати, що наші воїни роблять із загарбницькою зброєю і технікою, щоб вони розуміли, що наша армія переможе.
Загалом вражає кількість – масштаби, кількість всього, щоб знищувати наш народ, наших людей. Це взагалі важко.
Українці, які сьогодні прийшли на Хрещатик, одностайні в одному: до нашого переможного параду залишилося зовсім трохи. 31- й День Незалежності - як ніколи важливий і особливий для України. Його відзначатимуть попри війну і загрозу ракетних ударів. Цього дня " Монумент "Батьківщина - мати" та інші знакові місця підсвітять кольорами українського прапора, а в Національному заповіднику Софія Київська представники всіх церков молитимуться за Україну. Щоправда масові заходи будуть під забороною. У цей день українців просять бути пильними як ніколи і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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