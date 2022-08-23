Півмільйона гривень за 10 днів зібрала благодійна команда українських марафонців на чолі з рятувальником Володимиром Сковородкою. Наші колеги розповідали про старт ультрамарафону: 12 серпня спортсмени вирушили з Києва і тепер уже за кілька днів планують фінішувати у Варшаві, аби продемонструвати польському народу вдячність за допомогу і підтримку України.

Зараз бігуни на Волині. Попереду - Польща. Зібрати в ході марафону планують до двох мільйонів гривень, які спрямують на придбання обладнання для розмінування водойм. Докладніше розкажуть мої колеги.

Їхній маршрут - до Варшави. Після нічного перепочинку Володимир Сковородка і ще троє його колег готуються до наступного етапу міжнародного забігу.

Чотири біжать, а інші проходять паралельно контроль; пробігають, загальна кількість - дев'ять, так, чотири машини.

Володимир народився на Луганщині, але з шести років мешкав на Волині. Тож на фінальному етапі маршруту марафонець провідав рідні місця.

Володимир Сковородка, провідний фахівець Гу ДСНС України в Києві:

Виріс я в селі Білин Ковельського району в рідної тітки з дядьком, закінчив там школу й пізніше, у 22 роки переїхав у Київ, де почав жити й працювати.

А маршрут чималий - 801 кілометр. І на Волині рятувальнику потрібно здолати найдовший відрізок.

Володимир Сковородка, провідний фахівець Гу ДСНС України в Києві:

Дистанція не змінюється, ± 60-70 км, але стає легше, тому що кінцева мета уже ближче. - Яка була максимальна відстань? - 72, майже 73 км. Ми біжимо й робимо зупинки, але робимо зупинки, оскільки спека, потрібно трошки пити воду, ізотоніки, щоби не було сонячного удару. Що п'ять кілометрів робимо зупинку на 2-3 хвилини й біжимо далі.

У такий спосіб Володимир разом з однодумцями вирішив подякувати Польщі за всебічну підтримку України у війні проти росії. І водночас ще раз привернути увагу світу.

Артем, волонтер фонду "Українські вогнеборці":

Дякую Польщі за підтримку, за те, що від самого початку війни народ Польщі був нам братнім.

Володимир Сковородка, провідний фахівець Гу ДСНС України в Києві:

Поєднуємо всю Україну і дві країни. Тобто два сусіди, які справді виявилися дружніми, особливо Польща до нас. Це такий гарний сусід, до якого й можна збігати з Києва у Варшаву на каву.

І ще одна мета - зібрати гроші на водолазне спорядження для розмінування територій.

Андрій Твардовський, керівник благодійного фонду "Українські вогнеборці":

Ми долучилися та організовуємо цей захід… Зібрати кошти на закупівлю сучасного обладнання для водолазів-рятувальників - це підводні дрони, це міношукачі, щоби наші хлопці швидше та безпечніше для нас почистили водойми від усякого російського сміття… Кожен охочий може долучитися: зайти на сайт ultramarathonforall.підтримати наш захід донатом та доєднатися віртуально до нашого забігу.

Стартував забіг за кілометр до автопереходу "Ягодин", на державному кордоні між Польщею та Україною.

Україна-Польща - разом! Слава Україні! - Героям слава!.

І це фінішний відрізок Україною.

Як настрій, хлопці? - Супер! - Україна! - Понад усе!

Команда Володимира Сковородки розраховує зібрати два мільйони гривень. За кілька днів бігуни мають бути у Варшаві, де і завершиться марафон.