Благодійна команда українських марафонців зібрала півмільйона гривень [ Редагувати ]
Півмільйона гривень за 10 днів зібрала благодійна команда українських марафонців на чолі з рятувальником Володимиром Сковородкою. Наші колеги розповідали про старт ультрамарафону: 12 серпня спортсмени вирушили з Києва і тепер уже за кілька днів планують фінішувати у Варшаві, аби продемонструвати польському народу вдячність за допомогу і підтримку України.
Зараз бігуни на Волині. Попереду - Польща. Зібрати в ході марафону планують до двох мільйонів гривень, які спрямують на придбання обладнання для розмінування водойм. Докладніше розкажуть мої колеги.
Їхній маршрут - до Варшави. Після нічного перепочинку Володимир Сковородка і ще троє його колег готуються до наступного етапу міжнародного забігу.
Чотири біжать, а інші проходять паралельно контроль; пробігають, загальна кількість - дев'ять, так, чотири машини.
Володимир народився на Луганщині, але з шести років мешкав на Волині. Тож на фінальному етапі маршруту марафонець провідав рідні місця.
Володимир Сковородка, провідний фахівець Гу ДСНС України в Києві:
Виріс я в селі Білин Ковельського району в рідної тітки з дядьком, закінчив там школу й пізніше, у 22 роки переїхав у Київ, де почав жити й працювати.
А маршрут чималий - 801 кілометр. І на Волині рятувальнику потрібно здолати найдовший відрізок.
Володимир Сковородка, провідний фахівець Гу ДСНС України в Києві:
Дистанція не змінюється, ± 60-70 км, але стає легше, тому що кінцева мета уже ближче. - Яка була максимальна відстань? - 72, майже 73 км. Ми біжимо й робимо зупинки, але робимо зупинки, оскільки спека, потрібно трошки пити воду, ізотоніки, щоби не було сонячного удару. Що п'ять кілометрів робимо зупинку на 2-3 хвилини й біжимо далі.
У такий спосіб Володимир разом з однодумцями вирішив подякувати Польщі за всебічну підтримку України у війні проти росії. І водночас ще раз привернути увагу світу.
Артем, волонтер фонду "Українські вогнеборці":
Дякую Польщі за підтримку, за те, що від самого початку війни народ Польщі був нам братнім.
Володимир Сковородка, провідний фахівець Гу ДСНС України в Києві:
Поєднуємо всю Україну і дві країни. Тобто два сусіди, які справді виявилися дружніми, особливо Польща до нас. Це такий гарний сусід, до якого й можна збігати з Києва у Варшаву на каву.
І ще одна мета - зібрати гроші на водолазне спорядження для розмінування територій.
Андрій Твардовський, керівник благодійного фонду "Українські вогнеборці":
Ми долучилися та організовуємо цей захід… Зібрати кошти на закупівлю сучасного обладнання для водолазів-рятувальників - це підводні дрони, це міношукачі, щоби наші хлопці швидше та безпечніше для нас почистили водойми від усякого російського сміття… Кожен охочий може долучитися: зайти на сайт ultramarathonforall.підтримати наш захід донатом та доєднатися віртуально до нашого забігу.
Стартував забіг за кілометр до автопереходу "Ягодин", на державному кордоні між Польщею та Україною.
Україна-Польща - разом! Слава Україні! - Героям слава!.
І це фінішний відрізок Україною.
Як настрій, хлопці? - Супер! - Україна! - Понад усе!
Команда Володимира Сковородки розраховує зібрати два мільйони гривень. За кілька днів бігуни мають бути у Варшаві, де і завершиться марафон.
по темі
Чоловіки власним прикладом показали, що недосяжного немає і згуртувавшись, можна зробити неймовірне. І головне, допомогти. Михайло Манилюк повернувся з марафону.
Щодня іноземні медики приймають та ретельно оглядають пацієнтів, відбираючи нетипові випадки для операцій та пліч-о-пліч з українськими колегами рятують пацієнтів.
Щодня вони розбирають завали та ремонтують пошкоджені будинки в найбільш зруйнованих регіонах нашої держави. Серед руїн зустріли навіть зірок.
Евакуація за новими стандартами. У Дніпрі благодійний фонд, який з 2014 року допомагає нашим військовим - передав оборонцям техніку для медичної евакуації - квадроцикл і чопер.
У дівчат - приголомшливі успіхи! Вони вибороли вісім золотих нагород у восьми фіналах Чемпіонату Європи з водних видів спорту у Римі та перше загальнокомандне місце!