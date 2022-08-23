Чак приїхав до України за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення

Він міг виїхати з України, та, попри війну, залишився. Американський "Рейнджер" Чак Холтон, у минулому військовий, а нині журналіст і волонтер, розповідає світові правду. Про російське вторгнення, про злочини росіян і героїчну боротьбу наших захисників.

В інтерв'ю для нас пан Холтон розповів про власні емоції від війни в Україні, про любов до нашої країни та відзначив волю всієї нації до перемоги. Про що ще наші журналісти говорили з американським військовим кореспондентом - дивіться далі.

Військова справа, війни та їх висвітлення, служба в американській армії та відзнака "Рейнджера" - ця історія про американця, який 24 лютого, як і всі українці, прокинувся від вибухів. І зрозумів, що росія вдерлася до України. Чак Холтон - колишній американський військовослужбовець, а нині - військовий кореспондент і волонтер. Він міг покинути Україну, проте залишився, щоби розповідати правду всьому світу, показувати безчинства росіян і водночас допомагати українським захисникам.

Я повинен правдиво інформувати весь світ про те, що тут відбувається!

Чак приїхав до України за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення.

Чак Холтон, військовий кореспондент:

Коли росія вдерлася до України, я вже перебував тут три тижні. Я підозрював, що щось може трапитися. До вторгнення - ми їздили по Україні, я робив репортажі. До прикладу, ми були в Маріуполі, в Херсоні. А в день вторгнення ми вирушили до столиці. Я повернувся до Києва.

І попри військовий досвід - спрогнозувати війну такого масштабу Холтон не міг.

Чак Холтон, військовий кореспондент:

Чесно кажучи, я був здивований. Я не міг подумати, що володимир путін настільки божевільний.

Його місія у війні в Україні - говорити правду. Чак Холтон розповідає - російська пропаганда обплела своїм павутинням і Європу, і Сполучені Штати. І на жаль, досі чимало американців не досить добре розуміють, що нині переживає Україна.

Чак Холтон, військовий кореспондент:

Моя місія в Україні - це розповідати, що тут коїться насправді. Висвітлювати масштаби цієї війни. Світ потребує правди, бо не всі розуміють, що і як тут відбувається. Наприклад, у США чимало людей ведуться та вірять російській пропаганді. Зокрема, про такі наративи, що Україні буцімто є нацисти або те, що Україна - найкорумпованіша країна у світі. Тому моє завдання - казати правду про Україну та ситуацію тут.

Чак неодноразово висвітлював війни. Загалом у нього було кількадесят відряджень до Іраку, Афганістану та Сирії. Був американець і на лінії фронту в Україні. Та спілкувався з нашими захисниками. Каже - те, як українська армія боронить свою землю - просто неймовірно.

Чак Холтон, військовий кореспондент:

Я бачив і говорив з українськими військовими безпосередньо на лінії фронту. І я був вражений їхнім дуже високим бойовим духом. Вони чітко розуміють свою мету. Всі військові дуже сфокусовані на виконанні завдань, вони знають, що робити, та впевнені в перемозі. Однак найголовніше, що я зрозумів - це те, що українські захисники воюють не через те, що ненавидять людей, які вийшли проти них. А тому, що вони люблять людей, які залишилися за їхніми спинами. Це неймовірно, що вони роблять!

Цього не скажеш про росіян. За словами Чака Холтона, більшість із них банально не розуміють, навіщо влаштували криваву і руйнівну війну на українській землі.

Чак Холтон, військовий кореспондент:

Росія воює методами Першої світової чи, може, Другої світової війни. Українці показали росіянам, як дрон, що коштує кількасот доларів, може зробити набагато більше, ніж танк, за який треба заплатити чотири мільйони доларів. Водночас російські військові просто не розуміють, для чого вони тут і за що воюють, чому їм потрібно стріляти та вбивати. На відміну від українців, вони зовсім не вмотивовані.

Паралельно з журналістською роботою - Чак волонтерить. З представниками Офісу президента України він привіз на Донеччину військове обладнання. В інтерв'ю для нас Чак розповів, як уболіває за Україну.

Чак Холтон, військовий кореспондент:

Найцінніше, що має Україна - це воля до боротьби! Українці не мають іншого вибору.

Чак Холтон привітав українців із прийдешнім святом.

Чак Холтон, військовий кореспондент:

Я хотів би, щоб українці мали змогу відзначити День незалежності. Особисто я молюся за Україну, прошу Бога зруйнувати плани цього диявола. Щоби люди могли жити своїм життям у мирі.

Упродовж свого життя Холтон встиг написати кілька книжок. На запитання, чи стане війна в Україні приводом для написання нової - Чак відповів...