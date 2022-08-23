Найближчим часом Швеція виділить додатковий пакет допомоги Україні для підвищення її стійкості.

Про це повідомляє шведський прем'єр Магдалени Андерссон на Кримській платформі.

За її словами, світова спільнота має гарантувати подальшу скоординовану реакцію з метою зупинити російську агресію, а також притягнення до відповідальності усіх винних.

"Нам потрібно попередити подібні агресії в інших регіонах. І мій уряд скоро оголосить про додатковий комплексний пакет допомоги Україні. Чим потужніша Україна, тим безпечніше всім нам", - додала Андерссон.