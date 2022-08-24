Інтерв'ю з начальником Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом [ Редагувати ]
Відбулася сьогодні цікава розмова з В'ячеславом Чаусом, начальником Чернігівської обласної військової адміністрації.
Поговорили про те, як регіон стримував ворога, яких зазнав ушкоджень і як тепер відновлюється. Дивіться.
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