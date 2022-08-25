Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Українські бійці за добу знищили ще 150 окупантів та приземлили три ворожі гелікоптери. Загалом росія вже втратила від початку повномасштабної війни близько 45850 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1929 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2) од,
- артилерійських систем - 1037 (+1) од,
- РСЗВ - 272 (+6) од,
- засоби ППО - 148 (+1) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 202 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 828 (+9),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+0) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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