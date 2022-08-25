Як живе культура під час війни: розмова з міністром Олександром Ткаченко [ Редагувати ]
Шість місяців запеклої боротьби. І на землі, і в небі ми не здаємо позицій. Кожен боронить свій фронт: військовий, гуманітарний, волонтерський. Усі об'єдналися, щоб здолати ворога. Наші музичні гурти по всьому світу проводять благодійні концерти на підтримку ЗСУ, а музейні експонати евакуюють з гарячих точок, щоб врятувати культурну спадщину.
Як живе культура під час війни? Що таке "Інформаційний Рамштайн"? Та які битви за культурну незалежність ми вже виграли? Наша кореспондентка Карина Вакарєва поспілкувалась з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченко. І вже дізналась відповіді на ці питання. Її матеріал - далі.
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