Калейдоскоп привітань міжнародних лідерів. І калейдоскоп високих візитів. Із Днем Незалежності нас привітали перші особи провідних держав світу. А от хто приїхав особисто - про це далі.

Яна Танчак, кореспондентка:

Ми звикли, що в День Незалежності на вулицях столиці багато людей. Всі святкові вбрані. Завжди в цей день до України приїздять іноземні гості. Але цьогоріч центр фактично порожній. Масових святкувань немає. Лунає сирена за сиреною. Всіх просять бути дуже обережними. Але який же день народження без справжніх друзів?

Особисто привітати Україну нині приїхав, звісно, він - Борис Джонсон!

І це вже третій візит британського прем'єра від початку повномасштабного вторгнення. Вперше - він приїхав у квітні, коли російські війська тільки-но відійшли від Києва. Як і тоді, зараз - Джонсон немає сумнівів у нашій перемозі!

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ця війна може закінчити тільки в один спосіб - Україна переможе. І Британія буде завжди поруч із вами.

Бориса Джонсона Володимир Зеленський називає справжнім другом України і залізним союзником.

Володимир Зеленський, президент України:

Чим відрізняється лідер Джонсон від деяких лідерів? Тим, що ми розпочинали всі ці місяці нашу роботу з діалогу. Деякі лідери говорять: ми вже стільки зробили, що ви ще з нас хочете? Прем'єр-міністр Джонсон завжди говорив: що ще Британія може зробити для України, щоб Україна перемогла?

У День Незалежності Україна отримала від Великої Британії новий пакет допомоги на понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Це протитанкові боєприпаси та сотні найсучасніших безпілотників. А ще Королівство надасть Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ви змогли дати Путіну аперкот, відкинувши його від Києва, відігнавши його від Харкова і зробивши значно більше для світу, наскільки він жахливо помилився недооцінивши загрозу. І ту ціну, яку ви готові заплатити, захищаючи вашу країну. Відзначаємо героїзм тих, хто загинув. Віддаємо шану родинам тих, хто постраждав або загинув на фронті від жорстокості путіна. Я салютую сміливості звичайних українців.

До Дня Незележності "Укрпошта" запустила марку "Вільні, Незламні, Непереможні". Її урочисто презентують під час візиту британського прем'єра. І дають Борису Джонсону її "погасити".

За підтримку Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону орден Свободи. А на площі перед Верховною Радою - на Алеї Сміливості з'являється прізвище британського прем'єра.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я хочу подякувати Борису не тільки за те, що він зробив разом зі своїм народом, а за те, коли він це зробив, а саме з самого початку. Хочемо дякувати не тільки на словах, а й дякувати історично.

Зеленський разом з Джонсоном прогулялися центром Києва. Підтримати Україну нині приїхали парламентарі європейських країн.

Вони побували у лікарні в Макарові на Київщині. Вона постраждала від російський обстрілів. Побачили європейці і знищені дитячі садки. Відвідали й зруйновану Бородянку...

Павел Фішер, голова комітету зовнішньої політики оборони та безпеки парламенту Чехії:

Ми приїхали сюди, щоб надати ще більшу допомогу, тому що незабаром зима. Як головуюча країна в ЄС, ми зробимо все можливе, щоб Україна залишалася серед пріоритетних питань в порядку денному. Тому що сьогодні в Україні вирішується доля Європи.

Владислав Бартошевський, член Міністерства закордонних справ та енергетики Польщі:

Ми впевнені: Україна - це частина Європи. І вона має стати якнайшвидше членом Євросоюзу. Всі політичні партії Польщі без винятку виступають за те, щоб Україна стала членом ЄС та НАТО.

В День Незалежності до України приїхав і Міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо. Він на власні очі побачив понівечений росіянами Ірпінь і зустрівся з Володимиром Зеленським.