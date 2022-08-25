Президент росії путін збільшив чисельність російської армії [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії рф збільшується до 1,15 млн осіб. Про це свідчить опублікований документ.
Указ набуде чинності з 1 січня 2023 року.
Встановити штатну чисельність збройних сил рф у кількості 2 039 758 одиниць, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців. Уряду російської федерації передбачити виділення міноборони рф бюджетних асигнувань з федерального бюджету, необхідних для реаліції пункту 1 (пункт, який передбачає збільшення чисельності армії - ред.).
Варто відзначити, що раніше чисельність збройних сил рф становила понад 1,9 млн одиниць, у тому числі трохи більше 1 млн військовослужбовців.
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