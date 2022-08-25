У четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з росією та СРСР.

Про це повідомляє в Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Процес перейменування в столиці ще не завершений, і вже на наступному пленарному засіданні ми продовжимо працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації", - розповів він

Список деяких з перейменованих вулиць: