Героїв полку "Азов" та УПА: в Києві перейменували 95 вулиць [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У четвер, 25 серпня, Київрада перейменувала 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з росією та СРСР.
Про це повідомляє в Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Процес перейменування в столиці ще не завершений, і вже на наступному пленарному засіданні ми продовжимо працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації", - розповів він
Список деяких з перейменованих вулиць:
- вулиця Генерала Жмаченка - вулиця Князя Романа Мстиславича;
- вулиця Маршала Малиновського - вулиця Героїв полку "Азов";
- площа Тульська - площа Героїв УПА;
- вулиця Бударіна - вулиця Українського відродження;
- вулиця Карла Маркса - вулиця Гуцульська;
- вулиця Пітерська - вулиця Лондонська;
- вулиця Мічуріна (в Солом'янському районі) - вулиця Морських піхотинців;
- вулиця Ростовська - вулиця Луцька.
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