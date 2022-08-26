Поставки "Байрактарів" росії: Baykar поставив крапку в питанні [ Редагувати ]
Baykar поставив крапку в питанні поставок "Байрактарів" росії. Компанія не буде продавати свої беспілотники рф.
Так, генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив:
Ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яка сума буде запропонована, наша позиція з цього приводу ясна.
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