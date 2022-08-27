Повітряні сили знищили ворожий вертоліт і три безпілотники [ Редагувати ]
За минулу добу, 26 серпня, Збройні сили України знищили ворожий вертоліт і три безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних вил знищено вертоліт (тип встановлюється) і три БПЛА оперативно-тактичного рівня. Авіація Повітряних сил б'є по окупантам на різних напрямках.
У Повітряних силах зазначили, що винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобам протиповітряної оборони, реактивним системам залпового вогню, переправам, запасам ПММ та скупченню живої сили окупантів.
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