Яремчук перейшов до іншої команди [ Редагувати ]
Бельгійський "Брюгге" оголосив про підписання нападника збірної України Романа Яремчука з лісабонської "Бенфіки". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
26-річний українець повернувся до Ліги Жупіле. У складі "Бенфіки" він провів лише один повний сезон.
Подробиці:
- Яремчук уклав із "Брюгге" контракт на 4 роки.
- Для "чорно-синіх" підписання форварда стало рекордним.
- Лісабонці отримали за нього орієнтовно 16 млн євро.
- На стадіоні "Ян Брейдел" Яремчук виступатиме під 70-м номером.
Український нападник уже грав у бельгійському чемпіонаті. У 2017-2021 рр. він захищав кольори "Гента". За "буйволів" Яремчук відіграв 152 матчі в усіх турнірах, у яких забив 61 м'яч. Натомість у "Бенфіці" форвард оформив 9 голів за 48 поєдинків загалом.
Роман Яремчук є вихованцем київського "Динамо", та закріпитися в перші команді українського гранда не зумів. Також на батьківщині він виступав за "Олександрію" на правах оренди.
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