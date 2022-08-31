Останній секретар КПРС Михайло Горбачов помер на 92-му році життя. Зазначається, що смерть настала після важкої і тривалої хвороби.

Горбачов кілька років перебував у Центральній клінічній лікарні в москві. У нього був цукровий діабет, проблеми з нирками.

Михайло Горбачов був першим і останнім президентом СРСР в період з 15 березня 1990 року по 25 грудня 1991 року. Крім того, він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС і головою президії Верховної ради СРСР.