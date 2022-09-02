Україна продовжує збирати "Армію дронів". Більш як місяць триває проєкт Генштабу Збройних сил України та Мінцифри з оснащення війська безпілотними літальними апаратами. Проєкт уже допоміг зібрати близько півтисячі електронних жуків. Чому нашій армії так потрібна своя "Армія дронів" - розкажемо спільно з колегами із Військового телебачення.

Аеророзвідники працюють без перебільшення в режимі 24/7. Навіть у темну пору доби вони прямують до районів, де зафіксовано пересування ворожих диверсійно-розвідувальних груп чи техніки.

Олександр Осовський, воєнний кореспондент:

Українська аеророзвідка взагалі не відпочиває. Хлопці тільки приїхали до себе на базу і їм поступило нове завдання.

Аби відстежити рух окупантів уночі, наші повітряні розвідники застосовують прилади нічного бачення.

Позивний "Єнот" - військовослужбовець Збройних сил України:

Вночі ми просто, артилерія саме, а не ми використовує інші засоби засічки ворога. Спостережні пункти, різну нічну специфіку роботи артилерії. А от вдень 90% виявлення активності ворога, їх покладається на нас.

Лінія фронту зараз дуже широка - діляться аеророзвідники. Відтак - на передовій завжди дефіцит безпілотників. Без дронів - встигнути відстежити за всім, що відбувається довкола - просто неможливо.

Позивний "Єнот" - військовослужбовець Збройних сил України:

Вони по 16 годин в сутки літають. Ну і звісно ламаються. Дронів потрібно дуже багато. Якщо будуть дрони - можливість вогневого ураження артилерії зросте багатократно.

Звісно, крім безпілотників, артилерія має й інші засоби наведення на ціль. Але вони сильно програють у порівнянні з дронами за багатьма параметрами.

Позивний "Єнот" - військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо дрон корегує, вони попадуть в ціль. Якщо без дрона, ну за допомогою цих радарів про котрі я говорив. В ціль, вони її спугнуть, вони не попадуть. Тобто без дронів у нас нема влучень. Зараз війна дронів, дронів й артилерії.

З 1-го липня в Україні стартував проект "Армія дронів". Це системна закупівля, ремонт "повітряних жуків", а також спеціальний курс навчання пілотів. У Генштабі та Міністерстві цифрової трансформації наголошують - українським аеророзвідникам потрібні навіть домашні квадрокоптери!

Звертаються до громадян із проханням підтримати "Армію дронів" грошима або віддати свої дрони на потреби Збройних сил. Адже маючи тисячі різних видів безпілотників, нашим бійцям буде значно легше вражати ворожі цілі та гнати окупантів геть з України.