Українська команда ветеранів здобула понад 90 медалей на "Іграх воїнів" у США [ Редагувати ]
Понад 90 медалей здобула українська команда ветеранів на "Іграх воїнів" у Сполучених Штатах. Це відомі міжнародні спортивні змагання серед військових ветеранів, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. Команда з України брала участь в "Іграх" уперше. 32 спортсмени вже повернулася додому. У Львові їх зустрічали наші кореспонденти.
На цьому відео з "Ігор воїнів" - ветеран з України Віктор Легкодух змагається у веслуванні. Він обійшов свого суперника і отримав золоту медаль. І це лише одна з сімох його нагород із цьогорічних змагань ветеранів, які традиційно проходять у США.
Віктор Легкодух, учасник "Ігор воїнів", ветеран ЗСУ:
В загальному 4 золотих медалі, 2 срібних і 1 бронзова. 2 золотих медалі - веслування 4 хвилини, одна хвилина. Наступні 2 золоті медалі - метання булави. Метання диску. Срібло - біг на візках.
У 2014-му на Донбасі Віктор отримав важке поранення хребта - відтоді десантник пересувається на візку. До змагань виснажливо готувався, але не лише заради нагороди.
Віктор Легкодух, учасник "Ігор воїнів", ветеран ЗСУ:
Україну зараз, коли в нас йде війна, мають бачити у всьому світі. І наш український прапор, я рахую, має підніматися на різних заходах. Не важливо чи це спортивні, чи ще якісь, але Україну мають бачити постійно і не забувати, що в нас війна.
Гідно представив Україну й Владислав Шатіло. Він втратив ногу у боях біля Світлоградської дуги. Останніми роками ходить із протезом. Але в день повномасштабного вторгнення росіян в Україну ветеран пішов у військкомат і зараз служить у Чернігівському прикордонному загоні. Змагання для нього - справа самодисципліни.
Владислав Шатіло, військовослужбовець ДПСУ, учасник "Ігор воїнів":
Ну після поранення, да ну, якось повернутися до того нормального життя, мотивація для себе. Тут ще й змагання, тобто зробити якийсь результат, котрий ти раніше не міг досягти.
Владислав виборов 2 золоті та одну бронзову медалі.
Владислав Шатіло, військовослужбовець ДПСУ, учасник "Ігор воїнів":
Боровся з поверхні штангу з збірною нові, це морський флот США. Дуже сильний суперник теж був, ми з ним розійшлися в 1 кілограм.
Українську команду з 32-х учасників зустріла на кордоні міністерка у справах ветеранів України. А у Львівській мерії - вручила кожному нагороди.
Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України:
У нас команда загалом це 40 спортсменів. Але поїхало 32 спортсмени. Тому що, на жаль, ми маємо втрати серед команди. У нас загинув тренер. І у нас загинули наші члени команди.
Загиблих вшанували на Марсовому полі у Львові. Там посмертні нагороди біля могил вручили родичам. Мати тренера лучників Дмитра Сидорука плаче над медаллю сина. Він загинув у квітні біля Попасної.
Інга Сидорук, мати загиблого теренера команди:
Він все медалі за все привозив мені. Як тільки почав займатися стрільбою з лука першу медаль він як приніс, так до останнього приносив ті медалі. Він з першого дня відразу пішов захищати Батьківщину. Я ще казала: синулічка, в тебе інвалідність. Він каже: мамо, я повинен бути там.
З "Ігор воїнів" українські спортсмени привезли 90 медалей, кожна з яких не лише особиста перемога, але й вклад у майбутню Перемогу України.
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