Україна буде з медом. На Хмельниччині бджолярі розраховують на рекодний "врожай". Там вже накачали майже 6 тисяч тон меду. І сезон іще у розпалі. Бджолиний нектар пчолярі не лише продають, а й відправляють захисникам на передову. Сюжет Марічки Золотої далі.

Чверть століття пан Михайло займається бджільництвом. На Донеччині мав пасіку, житло і бізнес. Та рашисти за один день знищили життя родини маріупольців. Проте на Хмельниччині Михайло продовжує улюблену справу - відродив пасіку Ярмолинецького держлісгоспу.

Михайло Коник, пасічник Ярмолинецького держлісгоспу:

2 тони меду. Це рекорд. Ніхто не думав. Всі робочі казали: що ви опять ідете качати мед? Всі удівлялися звідки меду стільки.

У лісгоспі встановили понад пів сотні вуликів. У кожному - близько ста тисяч бджіл. Але вік комах короткий.

Михайло Коник, пасічник Ярмолинецького держлісгоспу:

Зимня бджола живе десь пів року. А так бджола 42-43 дні живе. Коли сильний медозбір на подсолнуху, тоді бджола живе 22-24 дні.

Викачують мед у лісгоспі вручну.

90-120 оборотів ми робимо. В завісімості від погоди, від меду. 120 оборотів ми робимо і рамка получається чиста.

Лісовий мед - лікувальний і дуже смачний, запевняють лісівники, Тож чимало цілющого нектару вже відправили нашим захисникам.

Микола Магаляс, лісничий Зіньковецького лісництва Ярмолинецького держлісгоспу:

Це є найцінніший продукт, бо це все з лісу. Який передаєм на передову, який відправляємо за границю в подарунковому вигляді, от в таких кадушках. Подається він на ринках, в інтернет –магазинах.

А ще мед гречаний, соняшниковий і з акації. Пан Олексій, разом із сином продовжує батьківську справу. Чоловік має понад 2 сотні вуликів і цьогоріч накачав більше 6 тон меду. Завдяки цьому має можливість допомагати нашим військовим підрозділам.

Олексій Сірман, пасічник:

І мед відправляєм, і гроші перераховуєм, і глушителі купляєм. Все це ми робим. Другого виходу нема. Якщо ми цього не будем робити, то хто знає що нас може чекати.

Пасічник уже готує вулики до зими. Використовує винятково натуральні засоби.

Хмельниччина - найбільший виробник меду в Україні. Тут понад 2 тисячі пасік, на яких утримується 105 тисяч бджолосімей.

Олег Омелянюк, керівник агропромислового комплексу Хмельницької обласної військової адміністрації:

Меду менше не буде, тому що, в порівнянні з статистикою минулих років, від 5 до 6 з половиною тисяч тонн Хмельниччина меду виробляє.

Для маріупольського пасічника Михайла Коника в Ярмолинецькому лісництві будують житло. А у бджоляра "серце крається" за долю пасік на сході країни.

Михайло Коник, пасічник Ярмолинецького держлісгоспу:

Трави не було, бо висохло. Дощів не було, засуха. Соняшник не посіяний, поля всі заміновані. І єлі дехто накачав для себе.

Після перемоги пан Михайло мріє повернутися на Донеччину - відроджувати свою справу.