У суботу, 3 вересня, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив про те, що внаслідок вибуху ручного протитанкового гранатомета на виставці боєприпасів у центрі Чернігова поранення отримали троє дітей. Одна дитина - у реанімації

Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали.

Зокрема, за його словами, 2-річний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

Наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані.

За даними "Суспільного", двом іншим травмованим дітям - 10 та 12 років.

РПГ тримав і натискав на курок, (внаслідок чого зброя і спрацювала), 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації.

Крім того, як пише видання, окрім дітей, травмувалися й 3 дорослих. Вони звернулися за медичною допомогою до лікарів. Є поранення і контузії.