Ще одне судно із зерном вийшло з морського порту України [ Редагувати ]
Сьогодні, 3 вересня, одне судно із зерном вийшло з українського морського порту.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини в Twitter.
"В рамках відвантаження зерна: через несприятливі погодні умови в українських портах очікували відходу дев'яти суден, а відпливло одне судно", - сказано в повідомленні відомства.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 вересня, з українських портів вийшли ще п'ять суден з агропродукцією.
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