Релокація бізнесу. Поняття, яке з початком війни дедалі частіше з'являється в новинах. Понад 100 підприємств скористалися державною програмою і переїхали на Буковину. 6 із них для роботи й життя обрали Хотинську громаду.

З-поміж цих фірм і компанія з виробництва розеток, якій вдалося вивезти з-під обстрілів усе обладнання. Тепер власну продукцію вже постачають у торгові мережі. На релокованому підприємстві побувала Ольга Лучек.

Розетки, вимикачі та електричні аксесуари. Виробництво йде повним ходом. До війни це підприємство 22 роки впевнено працювало і розвивалося у Харкові. Але війна все зупинила. Проте підприємцям вдалося вивезти устаткування. Нині вони не лише змогли відновитися, а й постачати продукцію в магазини. Власник саме у відрядженні, налагоджує зв'язки з торговельними мережами. Весь робочий процес контролює головний інженер.

Сергій, головний інженер підприємства:

Стараємося робити краще ніж наші конкуренти, турецькі чи китайські виробники. У Харкові у нас було більше виробництво, ніж тут. Тут прийшлося створювати все заново. Якось так приходиться і створювати, і працювати одночасно.

Для перевезення бізнесу за державною програмою безкоштовно надали три залізничні вагони, а також вантажівку. Під час евакуації почався обстріл. Дивом, ніхто не постраждав. Вивезли не лише обладнання. Вдалося евакуювати і працівників. Ілля з дружиною та 4-річною донькою оселилися в одній з місцевих шкіл. Повертатися вже не мають куди. У їхній будинок в Харкові влучив снаряд.

Ілля, переселенець із Харкова:

Ми виїжджали дуже важко, перевозили всі станки, обладнання під обстрілами. Стріляли, ми ховалися під машинами. І так станки ці загружали, робили це все швидко, робили на тросах і страшно коли ти стоїш зі станком, він міг у будь-який момент впасти. А часу думати не було.

Дружина Іллі, Альбіна - медсестра. Але поки за спеціальністю - роботу не знайшла. Тож влаштувалася на виробництво, до чоловіка. Нову спеціальність опанувала легко.

Альбіна, переселенка з Харкова:

Повинна провірити кожен болтик, щоб не був збитий, бо якщо збитий, йде на магазин - це вже брак. А я повинна цього не допустити.

Проте в Альбіни і досі перед очима евакуація з рідного міста.

Альбіна, переселенка з Харкова:

Виїжджали і осколок в машину попав, танк горів поруч з будинком. Дитина дуже злякалася, малій страшно було, вона ще довго тут від цього всього відходила.

Працює на підприємстві і жителька Хотина пані Олена. Жінка кілька років була без роботи.

Олена, працівниця підприємства:

Дякую Богу, сюда мене прийняли на роботу, знаєте ще важко, непривично, але будемо справлятися.

Зараз компанія працює над новими проєктами, які не встигли реалізувати у Харкові.

Сергій, головний інженер підприємства:

Це розширення лінійки електрофурнітури, вилки, розетки нової серії. І це напевно в недалекому майбутньому. Там залишилася у Харкові частина обладнання, невелика частина, але дороговартісна, але по-тихенько перевозимо.

На підприємстві працює 40 людей. І більша частина з них - місцеві жителі. Представники громади кажуть, релокація підприємств до Хотина має чималі переваги.

Андрій Дранчук, міський голова Хотина:

Основна вигода - це в тому, що є нові робочі місця, на цих підприємствах близько 80 відсотків - це люди з нашої громади працевлаштовані. І друге - це звісно плата податків, які залишаються в місцевому бюджеті.

У Хотині для підприємств-біженців пропонують безкоштовну оренду приміщень, поки ті налагодять роботу, а також прихисток для працівників та їхніх родин. І лише на Хотинщині цим скористалися вже 6 компаній.