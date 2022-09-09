Мічені гроші - несправжні гроші. У гаманцях українців дедалі частіше з'являються купюри, викрадені російськими мародерами з банків на окупованих територіях. Загарбники намагаються позбутися цих купюр і зрештою брудні гроші потрапляють до регіонів, підконтрольних Україні.

Але як відрізнити звичайну гривню від краденої? Ніна Коломієць провела власний журналістський експеримент.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Паперові гроші й у мирні часи були ласою ціллю для злодіїв та шахраїв. Фальшивомонетники друкували кольорові папірці, мов дві краплі води схожі на справжні гривні чи долари. А вуличні "щипачі" - майстерно обчищали кишені й сумки перехожих. В умовах повномасштабної війни до армії злочинців додалися мародери російської армії.

Коли до міст на сході та півдні країни стали наближатися озброєні до зубів російські мародери, банкіри поспішали вивезти готівку зі сховищ. Та це справа не надто швидка, до того ж ризикована. Водночас залишити гроші у банках, - означало подарувати їх окупантам.

Роман Головня, радник міського голови Херсона:

Фінансові установи були одні з перших, які вони брали під свій контроль, хоча державні банки досить тривалий час зберігали свою працездатність, роботу проводили на окупованій території. Але було багато філій приватних банків багато з цих установ були взяті під контроль окупантів. Не без допомоги колаборантів.

На випадок, якщо врятувати готівку з банківських сховищ не вийде, Нацбанк дав вказівку співробітникам фінустанов - псувати купюри. Втім не будь-яким способом! Була спеціальна інструкція як перетворити гроші на непридатні до розрахунку папірці.

Віталій Ковтонюк, головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ:

Банкноти, які були пошкоджені банками на тимчасово окупованих територіях, мають три отвори. Ось, зверніть увагу: в мене дві такі банкноти. Отвори можуть бути по горизонталі або приблизно два по вертикалі та один трошки збоку. Нацбанк рекомендував пошкоджувати банкноти й іншим способом - наприклад, фарбуванням не менше 50% площі банкноти спеціальними розчинами, які використовуються у спецпристроях для перевезення валютних цінностей. Або, якщо немає цих розчинів, - іншою фарбуючою речовиною. Це може бути й зеленка, і йод, і розчин фукарцину.

Втім останнім часом у Нацбанку стали отримувати повідомлення переважно з південних областей України про те, що мічені гроші з окупованих територій стали потрапляти в обіг у містах і селах, підконтрольних Україні. Постало питання - як захистити себе від брудної гри російських мародерів і не стати власником зіпсованих купюр?

Здавалося б, найголовніша порада - уважно стежити за тим, що потрапляє до вашого гаманця. Виключно заради журналістського експерименту я зіпсую дві звичайні купюри. Одну - продірявлю, за інструкцією Нацбанку. Іншу - заливаю зеленкою. Подивимося, чи вдасться мені щось придбати за такі гроші.

Шо это такое? Звідки у вас такі? - Ну, гроші - Я такие не приму. У меня на сдачу никто не возьмет. Смотрите. - А що там? - Сдавать надо, такие деньги не ходят.

Не берете такі? А чому? - Хто в мене такі на здачу візьме? - А не беруть такі гроші? - В банку поміняєте. А та підійде вам? - Ця да, ця ж нормальна. А, порвана.

40 гривен. А нет, девушка, такие не принимаю. - А чого? - Она в зеленке. А та вам підходить купюра? - Та нормальна.

Цю в банк, тіки в банк. Цю тоді візьміть. Приймите таку? - Ну візьму, ладно. - Я вам не раджу брати такі гроші. Оці гроші привозять з окупованих територій і намагаються збагрити. - Ну я бачу, шо дирки, но, думаю, не сильно видно. Думаю, ладно, вже візьму.

35, тримайте. Ага, 5 грн. А вам підходять ті гроші, шо я дала? - Так, потім поміняю в маршрутці. Давайте краще поміняємося назад, я вам краще карткою заплачу. Запам'ятайте, будь ласка, такі гроші не можна брати. Це гроші з окупованих територій, які рашисти вкрали у банківських сховищах і тепер намагаються нажитися на чесних українцях.

Віталій Ковтонюк, головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ:

Банкноти, якщо будуть визнані пошкоджені під час надзвичайного режиму, а саме воєнного стану, а саме були пошкоджені банками - і були викрадені з їхніх сховищ - ці банкноти обміну не підлягають, ні фізичним, ні юридичним особам, передаються правоохоронним органам для розслідування. І зараз такі банкноти вилучаються в місті Одеса та Одеській області. Поки що на цій території.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Іншими словами, якщо у вашому гаманці опиниться така пошкоджена банком купюра, ви не зможете нею розрахуватися чи обміняти в банку. А тому коли раптом продірявлену або пофарбовану банкноту вам дають як решту - не беріть, просіть поміняти на іншу. Якщо ж підозрілі гроші вам видає банкомат - одразу телефонуйте до банку та сповіщайте про це.

Віталій Ковтонюк, головний фахівець департаменту грошового обігу НБУ:

Експерт з дослідження грошових знаків оцінює ознаки пошкодження, і якщо не бачить ознак шахрайських дій з боку клієнта банкноти можуть бути обміняні.

А розрахунок банківською карткою взагалі убезпечить вас від брудних оборудок з українською готівкою з боку рашистських злочинців та їхніх прибічників.